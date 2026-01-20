المؤشر نيكاي يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد السندات

انخفض ⁠المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على ‌التوالي اليوم الثلاثاء إذ دفعت المخاوف المالية في اليابان عوائد السندات إلى مستويات قياسية، في حين أثرت الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا على المعنويات.

وتراجع ⁠المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 53172.16 في التعاملات المبكرة ويتجه صوب تسجيل أطول موجة تراجع ⁠في شهرين. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 3634.19 نقطة.

ودعت رئيسة الوزراء اليابانية ​ساناي تاكايتشي أمس الاثنين رسميا إلى ​إجراء انتخابات مبكرة ​في الثامن من فبراير وتعهدت بتعليق ضريبة المبيعات ‌على المواد ‌الغذائية ⁠في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ورغم إغلاق الأسواق الأمريكية ​أمس ​الاثنين، تراجعت الأسهم الأوروبية خلال الليل بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ‍رسوم جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "من المرجح ‍أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على سوق الأسهم".

وأضافت أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية "ضغطت على الأسهم الأوروبية، ويبدو أن هذا الاتجاه يمتد إلى سوق الأسهم ‍اليابانية أيضا".