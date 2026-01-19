هبوط حاد للأسهم الأوروبية بضغط تهديدات ترامب

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ⁠حاد، الاثنين، بعدما هدد الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، ما لم يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، وهو ما أجج التوتر التجاري، وأثار شكوكاً بشأن اتفاقيات جرى التوصل إليها في وقت سابق.

وانخفض المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 1.3 % في بداية قاتمة لأسبوع حافل بإعلانات الأرباح، وبفاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي سيخضع لتدقيق مكثف ⁠لرصد أي مؤشرات تتعلق بالرسوم الجمركية والتوقعات الجيوسياسية. وانخفض كل من المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8 %، والمؤشر داكس الألماني 1.4 %، ​والمؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.​4 %.

وقال ترامب إنه سيفرض ​رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 %، بدءاً من الأول من فبراير على السلع ⁠الواردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا. وقال إن هذه النسبة سترتفع إلى 25 % في الأول يونيو، ​إذا ​لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأثارت التهديدات ردود فعل قوية في أوروبا، حيث يبحث المسؤولون كيفية مواجهة ترامب، مع صياغة تدابير مضادة محتملة.

ومع ذلك، تُبرز تحركات السوق مدى تأثير التهديدات بالرسوم الجمركية، في وقت يستخدمها ترامب أداة ضغط سياسية، حتى ضد الدول التي أبرمت بالفعل اتفاقيات تجارية مع واشنطن.

وقال خبراء اقتصاديون في آي.إن.جي، في مذكرة «إن مبررات رفع الرسوم الجمركية، أصبحت الآن سياسية أكثر منها اقتصادية، مقارنة بالنصف الأول من عام 2025».