نيكاي يتراجع ⁠لليوم الثالث على التوالي

تراجع مؤشر نيكاي الياباني، الاثنين لليوم الثالث على التوالي، حيث أدت التوترات الجيوسياسية بشأن جرينلاند إلى اتجاه المتعاملين إلى الين كملاذ آمن، وتأثرت السوق ببيانات اقتصادية جاءت أقل من التوقعات.
وانخفض نيكاي 0.6% ليغلق عند 53583.57 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% ليصل إلى 3656.40 نقطة.
وقفز الين إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من يناير مستفيداً من ضعف الدولار في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحدث بفرض رسوم جمركية على أوروبا.
وأظهرت بيانات أن طلبيات الآلات اليابانية في نوفمبر تراجعت 11% على أساس شهري، أي أكثر من ضعف ما توقعه اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.
وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في شركة نومارا سيكيوريتيز: «تشهد الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، والتي كانت تقود الارتفاع الأحدث في الأسهم اليابانية وأسهم السيارات التي استفادت من ضعف الين انخفاضاً كبيراً اليوم.. يبدو أن الانخفاض الحاد في طلبيات الآلات عامل مؤثر في سوق الأسهم».
ويتابع المراقبون أسبوعاً بالغ الأهمية في الأسواق اليابانية، إذ تحل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة، بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.
وتراجع الدولار، واهتزت الأسواق العالمية بعد أن تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على 8 دول أوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند. وارتفع 89 سهماً على المؤشر نيكاي، بينما تراجع 133 سهماً.
وكان سهم سوميتومو فارما، الذي انخفض 13%، أكبر الخاسرين على المؤشر، تلاه سهم تويوتا تسوشو بانخفاض 4.1%.
وفي المقابل، كان سهم شركة أيون لتجارة التجزئة أكبر الرابحين على المؤشر، بارتفاع 6.7%، يليه سهم شركة أجينوموتو لصناعة الإضافات الغذائية، والذي ارتفع 6.1%.