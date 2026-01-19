نيكاي يتراجع ⁠لليوم الثالث على التوالي

تراجع مؤشر نيكاي الياباني، الاثنين ⁠لليوم الثالث على التوالي، حيث أدت التوترات الجيوسياسية ‌بشأن جرينلاند إلى اتجاه المتعاملين إلى الين كملاذ آمن، وتأثرت السوق ببيانات اقتصادية جاءت أقل من التوقعات.

وانخفض نيكاي 0.6% ليغلق عند 53583.57 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% ليصل ⁠إلى 3656.40 نقطة.

وقفز الين إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من يناير مستفيداً من ضعف الدولار في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحدث بفرض ⁠رسوم جمركية على أوروبا.

وأظهرت بيانات أن طلبيات الآلات اليابانية في نوفمبر تراجعت 11% على أساس شهري، أي أكثر من ضعف ما توقعه اقتصاديون في ​استطلاع أجرته رويترز.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في ​شركة نومارا سيكيوريتيز: «تشهد الأسهم ​المرتبطة بأشباه الموصلات، والتي كانت تقود الارتفاع الأحدث في الأسهم اليابانية وأسهم ‌السيارات التي استفادت من ‌ضعف الين ⁠انخفاضاً كبيراً اليوم.. يبدو أن الانخفاض الحاد في طلبيات الآلات عامل مؤثر في سوق الأسهم».

ويتابع المراقبون أسبوعاً بالغ الأهمية في الأسواق اليابانية، إذ تحل ​رئيسة الوزراء ​ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة، بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وتراجع الدولار، واهتزت الأسواق العالمية بعد أن تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على 8 دول أوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند. وارتفع 89 سهماً على المؤشر نيكاي، بينما تراجع 133 سهماً.

وكان سهم سوميتومو فارما، الذي انخفض 13%، أكبر الخاسرين على المؤشر، تلاه سهم تويوتا تسوشو بانخفاض 4.1%.

وفي المقابل، كان سهم شركة أيون لتجارة التجزئة أكبر الرابحين على المؤشر، بارتفاع 6.7%، يليه سهم شركة أجينوموتو لصناعة الإضافات الغذائية، والذي ارتفع 6.1%.