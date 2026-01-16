تراجع أسهم أوروبا مع تأثر شركات التعدين بهبوط الذهب

توقفت أسهم ⁠أوروبا عن الصعود اليوم الجمعة، إذ أدى تراجع ‌أسعار الذهب إلى انخفاض أسهم قطاع التعدين، مما حد من مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية وحافظ على استقرار الأسواق بشكل عام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06 بالمئة ⁠بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، بعد يوم واحد من بلوغه مستوى قياسيا.

وشهد الأسبوع زيادة في الإقبال على المخاطرة بفعل ⁠سلسلة من تحديثات الأرباح. ولكن مع قلة البيانات الجديدة المقررة صدورها اليوم الجمعة، من المرجح أن تصبح التطورات الجيوسياسية العامل الرئيسي في توجيه ​الأسواق.

وانخفضت أسهم التعدين واحدا بالمئة وكانت ​العامل الأكبر في تراجع المؤشر ​ستوكس 600 بعد أن أثر انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية على أسعار ‌الذهب.

وارتفعت أسهم ‌قطاع الدفاع ⁠0.7 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر.

وانخفض سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) 0.6 بالمئة. وقال البنك ​إنه يجري مراجعة ​استراتيجية لأعمال التأمين الخاصة به في سنغافورة ضمن الجهود المبذولة لتبسيط العمليات العالمية.

وقفز سهم شركة ‍كلوكنر اند كو الألمانية لمعالجة الصلب 29 بالمئة بعد إعلان شركة وورثينجتون ستيل عن نيتها الاستحواذ على الشركة في صفقة تقدر قيمتها 2.4 مليار دولار.

وارتفع سهم ‍إيه.إس.إم.إل، أكبر مُصنع في العالم لمعدات تصنيع رقائق الكمبيوتر، 0.5 بالمئة بعد يوم واحد من تجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، بعد أن رفعت مورجان ستانلي السعر المستهدف للسهم.