نيكاي الياباني يتراجع بضغط هبوط أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني من مستوى ⁠قياسي الخميس، بعدما ضغط انتعاش الين على المصدرين وفقدت أسهم التكنولوجيا ‌زخمها بعد موجة صعود حادة.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.4% ليغلق عند 54110.50، منهياً مكاسب استمرت 3 أيام دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% ليسجل أعلى مستوى ⁠إغلاق على الإطلاق عند 3668.98.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الليلة الماضية، متأثرة بتراجع المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا.

وتعافى الين من أدنى مستوى في عام ونصف بعد تحذيرات جديدة من وزيرة ⁠المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن التحركات «المفرطة» للعملة، إضافة إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي دعا بنك اليابان إلى اتباع سياسة «سليمة» لمواجهة تقلبات العملة.

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في شركة ​نومارا سيكيوريتيز إن السوق اليابانية أظهرت نمطاً مشابهاً لـ «وول ستريت»، ​حيث ضغطت أسهم التكنولوجيا على ​سوق كانت منتعشة، فيما زاد تأثير العملة من التحديات التي تواجه الشركات المحلية الكبرى. وتابع: «قدم ‌الاقتصاد الأمريكي المتين ‌وتوقعات استمرار خفض أسعار ⁠الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي بعض الدعم لقطاعات أخرى غير قطاع التكنولوجيا. وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير بوجه عام بسبب ارتفاع قيمة الين أخيراً».

وارتفع 144 سهماً على ​المؤشر نيكاي ​مقابل تراجع 77. وهبط سهم شركة شيفت لخدمات البرمجيات 8.5% ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر، يليه سهم مجموعة سوفت بنك التي ‍تتمتع بثقل كبير في قطاع الذكاء الاصطناعي بانخفاض 4.9%.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر سهم ريوهين كيكاكو بارتفاع 11.8%، يليه سهم بايكارنت للخدمات الاستشارية الذي قفز 6.4%.

وقفز سهم تويوتا إندستريز 6.2% ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي بعدما وافقت تويوتا موتور على زيادة عرضها للاستحواذ على شركة صناعة الرافعات الشوكية وشطبها من البورصة. وصعد سهم تويوتا موتور 2.5%.

وارتفع سهم سايزيريا 5.2% إلى أعلى مستوى إغلاق بعد أن أعلنت سلسلة المطاعم عن أرباح قياسية.