صعود أسهم أوروبا مع تزايد الثقة بعد بيانات متفائلة ونتائج قوية للشركات

واصلت الأسهم الأوروبية المكاسب ⁠اليوم الخميس بعد مجموعة بيانات اقتصادية جيدة أشارت ‌إلى متانة اقتصاد المنطقة، وارتفع سهم شركة (إيه.إس.إم.إل)، أكبر صانع لمعدات الرقائق، إلى مستوى قياسي بفضل أرباح قوية حققتها شركة (تي.إس.إم.سي).

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.3 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في اليوم السابق.

ورحب المستثمرون في مجال ⁠التكنولوجيا بأرباح شركة (تي.إس.إم.سي)، المنتج الرئيسي في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي سجلت أرباحا بأكثر من المتوقع في الربع ​الأخير. وربح مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 2.5 بالمئة ​ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ​ستوكس 600. وزاد سهم (إيه.إس.إم.إل) في أحدث ‌التعاملات 6.7 بالمئة.

وقفز ‌سهم سويد ⁠بنك 5.6 بالمئة بعدما أنهت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها طويل الأمد بشأن البنك.

وصعد سهم ريتشمونت واحدا بالمئة بعدما أعلنت شركة ​المنتجات الفاخرة عن ​زيادة مبيعات الربع الثالث بالعملة الثابتة 11 بالمئة لتتجاوز التوقعات.

ورغم أن المستثمرين ركزوا في الغالب على ما بعثت به نتائج الشركات من إشارات هذا الأسبوع، ساهمت بيانات الاقتصاد الكلي أيضا في رفع المعنويات اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بقوة أكبر من المتوقع في نوفمبر.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار المستهلكين في السويد، التي تقاس بسعر فائدة ثابت، 2.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بما يتماشى مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.