الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم أسهم الدفاع والمرافق

ارتفعت المؤشرات الأوروبية مدعومة بأداء أسهم شركات الدفاع، حيث يترقب المستثمرون في المنطقة اجتماعاً بين مسؤولين من الولايات المتحدة و«جرينلاند» والدنمارك لمناقشة مستقبل الجزيرة القطبية الشمالية، وبارتفاع أسهم شركتي الطاقة RWE وSSE، ما دفع مؤشر المرافق إلى الارتفاع.

وكانت الشركتان من بين مطوري المشاريع الذين فازوا بعقود أسعار كهرباء مضمونة في أحدث مزاد لطاقة الرياح البحرية في بريطانيا، والذي حقق رقماً قياسياً في القدرة الإنتاجية، وفقاً لما أعلنته الحكومة يوم الأربعاء. وكانت الشركتان أكبر الرابحين في مؤشر المرافق، الذي ارتفع بنسبة 1%، وكان من المتوقع أن ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق جلسة تداول حافلة بالأحداث، حيث ينتظر المستثمرون قراراً محتملاً من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

من المتوقع أن يدلي مسؤولون تنفيذيون في بنك «أوف أمريكا» و«سيتي غروب» بآرائهم حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام. وصرح كبار المسؤولين في جي بي مورغان تشيس الثلاثاء بأن هذه الخطوة ستضر بالمستهلكين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، متعافياً بعد انخفاض بنسبة 0.1% في اليوم السابق. وسجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعاً طفيفاً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني عشر على التوالي، وهو الأول له منذ عام 2014.

انخفضت أسهم شركة كيرينغ، المالكة لغوتشي، بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسهم مجموعة إل في إم إتش، أكبر تكتل للسلع الفاخرة في العالم، بنسبة 0.6%.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأسهم محط أنظار المستثمرين خلال الجلسة، حيث تم إدراج الشركات كدائنين غير مضمونين لمجموعة متاجر ساكس غلوبال، التي تقدمت بطلب إفلاس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.