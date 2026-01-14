أسهم اليابان تغلق عند مستوى غير مسبوق مع تراجع الين

أغلقت أسهم اليابان الأربعاء عند مستوى غير مسبوق، في حين واصل ‌الين والسندات التراجع وسط توقعات الأسواق بإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تمهد الطريق لتوسيع نطاق التحفيز المالي.

ساهم الانخفاض الحاد للين منذ الأسبوع الماضي في دعم الأسهم، وعزز أيضاً التوقعات بأن البنك المركزي قد يضطر ⁠إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لوقف أي تراجع آخر للعملة.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.48% إلى 54341.23، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.⁠26% إلى 3644.16، مسجلين معاً مستويات إغلاق غير مسبوقة.

وانخفض الين إلى أقل مستوى في 18 شهراً مقابل الدولار، ليحوم بالقرب من المستوى الذي ​تتوقع عنده السوق تدخل الحكومة.

وقال تاكاشي فوجيوارا كبير ​مديري الصناديق الاستثمارية ​في الدخل الثابت لدى ريسونا: «أثار ضعف الين توقعات بأن بنك اليابان سيضطر ‌إلى رفع أسعار ‌الفائدة بوتيرة ⁠أسرع».

وتعززت موجة الصعود المعروفة بارتفاع تاكايتشي الثلاثاء بعد تقرير إعلامي أفاد أن رئيسة الوزراء اليابانية قد تحل البرلمان هذا الشهر وتدعو إلى انتخابات ​عامة في فبراير. وارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1.615% بعد طلب ‍ضعيف في عطاء سندات من الاستحقاق نفسه.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 2.185%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1999.

وقفزت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.89%، وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.12%. وهوى سهم شركة دنتسو للإعلانات 11.29% بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن خطة الشركة لبيع عملياتها الدولية كانت على وشك الانهيار.