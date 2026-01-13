أسهم أوروبا تسجل مستويات قياسية قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسهم ⁠أوروبا مستويات قياسية مرتفعة الثلاثاء مع تقييم ‌المستثمرين لسلسلة من نتائج الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما قفز سهم شركة أورستد إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة يسمح لها بمواصلة العمل في مشروع ⁠بولاية رود آيلاند.

وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%. وزاد المؤشر داكس الألماني بشكل ⁠هامشي وسط تعاملات متقلبة مقترباً من تحقيق مكاسب لليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2014 إذا ​استمرت المستويات الحالية.

وزادت التحركات من الزخم ​في وقت تترقب ​فيه الأسواق تقرير التضخم الأمريكي، المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار ‌المستهلكين في ديسمبر، ⁠بعد قراءة ضعيفة بشكل مصطنع في الشهر السابق بسبب خلل متعلق بالإغلاق الحكومي.

وقفزت أسهم شركة أورستد الدنماركية لطاقة الرياح ​البحرية 5.​7% إلى أعلى مستوى في شهر بعدما سمح لها قاض في الولايات المتحدة باستئناف العمل في مشروع بولاية رود آيلاند، والذي أوقفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب 4 مشاريع أخرى الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، استقر سهم بنك يو. بي.‍ إس بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، الذي قاد عملية دمج البنك مع منافسه السابق بنك كريدي سويس، يعتزم ترك المنصب في أبريل 2027.