أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً مقتفية أثر وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى ⁠مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، ليواكب صعود وول ستريت الأخير على مدار ‌يومين، وذلك بعد عطلة رسمية في البلد الآسيوي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أقبل المستثمرون على شراء الأسهم وسط توقعات بزيادة الإنفاق المالي على خلفية تكهنات بأن رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي قد تدعو إلى إجراء انتخابات ⁠مبكرة لتعزيز الأغلبية البرلمانية لحكومتها الائتلافية، مما يعزز الآمال في المزيد من التحفيز.

وبدا المستثمرون اليابانيون، مثل نظرائهم في بلدان أخرى، غير متأثرين بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية ⁠مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وقفز المؤشر نيكاي بما يصل إلى 3.6 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 53814.79 نقطة. وزاد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا ​2.4 بالمئة ليسجل أيضا مستوى قياسيا عند 3599.31 ​نقطة.

وصعد المؤشران الأمريكيان داو ​جونز وستاندرد اند بورز أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وكانت أسهم ‌التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين.

وقال ‌رئيس حزب ⁠إيشين الشريك في الائتلاف الحاكم إنه التقى بتاكايتشي يوم الجمعة وإنها قد تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت في وقت سابق أن ​تاكايتشي تدرس إجراء ​انتخابات مبكرة في أقرب وقت الشهر المقبل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها تاكايتشي الناخبين، مما يمنحها فرصة للاستفادة ‍من التأييد الشعبي القوي الذي تتمتع به منذ توليها منصبها في أكتوبر.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "يعتقد على نطاق واسع في الأسواق أنه إذا حلت تاكايتشي البرلمان، فإن النتيجة ‍ستكون ضعف الين وارتفاع الأسهم وانخفاض أسعار السندات...استنادا إلى فكرة أن الانتخابات المبكرة تعني إنفاقا ماليا استباقيا".

وارتفعت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بعد انخفاض الين بشكل حاد مقارنة بآخر إغلاق في طوكيو يوم الجمعة، حيث يزيد انخفاض العملة من قيمة الأرباح الخارجية ‍للشركات اليابانية ذات الثقل التصديري.