أسهم أوروبا تتراجع بفعل خسائر البنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم ⁠الاثنين إذ أدى التوتر بين الإدارة الأمريكية وجيروم ‌باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى حالة من الحذر في الأسواق العالمية، وتأثرت أسهم القطاع المصرفي سلبا بدعوة الرئيس دونالد ترامب إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة ⁠على بطاقات الائتمان.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش. وشكل قطاع البنوك أكبر عبء على المؤشر بعد انخفاضه ⁠1.1 بالمئة.

وفقد سهم باركليز 4.5 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر تقريبا، وخسر سهم إتش.إس.بي.سي بنحو ​واحد بالمئة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم ​الجمعة إنه يدعو ​إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 ‌بالمئة لمدة عام ‌واحد اعتبارا ⁠من 20 يناير، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.

واتجه المتعاملون ​إلى أصول ​الملاذ الآمن بعد أن هدد مسؤولو ترامب بتوجيه الاتهام إلى باول بسبب تعليقاته أمام الكونغرس حول مشروع تجديد ‍مبنى. وقال باول إن تهديدات الإدارة الأمريكية هي محاولة للتأثير على أسعار الفائدة.

وتراجع سهم أسترازينيكا واحدا بالمئة تقريبا بعد شطب السهم من المؤشر ناسداك-100.

وقفز سهم شركة أبيفاكس الفرنسية ‍لصناعات التكنولوجيا الحيوية الفرنسية 22.8 بالمئة. وفي مقابلة مع بلومبرغ نيوز، قال الرئيس التنفيذي للشركة أبيفاكس مارك دي جاريدل إن شركات الأدوية الكبرى لا يمكنها تجاهل إمكانات عقار شركته التجريبي لعلاج مرض التهاب الأمعاء.