21.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 21.5 مليار درهم، نتجت عن 4585 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3704 مبايعات بقيمة 13.1 مليار درهم، و760 صفقة رهون عقارية بقيمة 7 مليارات درهم، كما سُجلت 121 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 269 مبايعة أراضٍ، و3005 مبايعات لوحدات سكنية و430 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 218 رهناً لأراضٍ، و437 رهناً لوحدات سكنية، و119 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.4 مليارات درهم نتجت عن 1252 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 6.7 مليارات درهم نتجت عن 2452 صفقة.

وحلت منطقة نخلة جبل علي في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 1.2 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة أم سقيم الأولى بـ 913 مليون درهم، وثالثاً منطقة أم سقيم الثالثة بـ 765 مليون درهم، ورابعاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 597 مليون درهم، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ 597 مليون درهم.

وشهد السوق رهن قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4.2 مليارات درهم، كما بيعت شقة سكنية في منطقة جميرا باي بقيمة 85 مليون درهم.