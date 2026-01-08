عقارات دبي على موجة صعود أقوى من التوقعات

8.597 درهماً للقدم المربعة متوسط أسعار فلل نخلة جميرا

3.974 درهماً للقدم المربعة متوسط أسعار شقق برج خليفة

27 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم

10 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم

واصل سوق العقارات في دبي تسجيل أداء قوي متجاوزاً التوقعات، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بالفترات السابقة، مع تباين واضح بين أداء الشقق والفلل، ففي حين حافظ السوق على مسار صعودي مدعوماً بالطلب والاستثمار طويل الأجل، برزت الفلل باعتبارها المحرك الرئيس للنمو، مقابل أداء أكثر هدوءاً في سوق الشقق، ما يعكس اختلاف أنماط الطلب وتوجهات المشترين خلال المرحلة الحالية.

تُقدر اليوم قيمة فلل التملك الحر في الإمارة، في المتوسط، بنحو 211% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وبنسبة 89% أعلى من ذروة السوق المسجلة في عام 2014، ما يؤكد قوة الطلب على هذا النوع من الأصول السكنية.

وفي المقابل، تُظهر أسعار الشقق نمواً أكثر اعتدالاً، إذ تتجاوز حالياً مستويات ما بعد الجائحة بنسبة 85%، بينما لم تتخط ذروة عام 2014 السابقة سوى بنسبة 2% فقط، في مؤشر على اختلاف ديناميكيات التعافي بين القطاعين.

مكاسب سنوية

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العقارية «فاليوسترات»، لشهر ديسمبر الماضي، استمر نمو عقارات دبي في تجاوز التوقعات، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً، حيث تباين أداء الشقق عن أداء الفلل.

وارتفع مؤشر أسعار فالوسترات إلى 240.4 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلاً مكسباً شهرياً بنسبة 1.3% ونمواً سنوياً بنسبة 19.8%، متجاوزاً بذلك توقعاتنا السابقة البالغة 18%، وبلغت قيمة الفلل 323.9 نقطة، بينما استقرت قيمة الشقق عند 185.9 نقطة، وكلها مُقاسة على أساس يناير 2021 البالغ 100.

الشقق مقابل الفلل

ونمت القيم الرأسمالية للفلل بنسبة 1.7% شهرياً، مع مكسب سنوي بلغ 25.1%، وشملت أفضل العقارات أداءً سنوياً الفلل في جزر جميرا (37.2%)، ونخلة جميرا (35.9%)، وجرين كوميونيتي ويست (23.6%)، وذا ميدوز (23.4%)، وفيكتوري هايتس (19.5%)، ومدن (10.7%). وتُقدر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 211% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و89% أعلى من ذروة السوق في عام 2014.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة طفيفة بلغت 0.9% فقط منذ نوفمبر، بينما تراجع النمو السنوي إلى 14.2%، وسُجلت أعلى المكاسب السنوية في رمرام (21.8%)، وواحة دبي للسيليكون (20.7%)، وذا جرينز (20%)، ومجمع دبي لاند السكني (19.5%)، وتاون سكوير (18.9%).

وبشكل عام، أسعار الشقق تتجاوز الآن بنسبة 85% مستويات ما بعد الجائحة، وقد تجاوزت ذروة عام 2014 السابقة بنسبة 2% فقط.

برج خليفة ونخلة جميرا

وبحسب تقرير المؤسسة، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 8,597 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 35.9% على أساس سنوي و2.1% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 42.9 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربع بالنسبة للشقق في دبي عند 3,974 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 12.1% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.7 ملايين درهم.

العقارات الفاخرة

بلغ إجمالي صفقات بيع العقارات الفاخرة 27 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، بما في ذلك 10 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في مناطق نخلة جميرا، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، والمنطقة الأولى، وتلال الإمارات.

كبار المطورين

شهد شهر ديسمبر 2025 تصدر «بن غاطي» لقوائم مبيعات المطورين بشكل عام عند (19.5%)، وإعمار (13.2%)، وداماك (5.6%)، وشوبا (3.9%)، ودانوب (3.7%)، وعزيزي (2.5%)، ونخيل (2.4%).