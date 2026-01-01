682.4 مليار درهم مبيعات سنوية استثنائية لعقارات دبي في 2025

حققت عقارات دبي خلال 2025 مبيعات استثنائية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة، حيث سجلت 215 ألف صفقة بيع بقيمة 682.4 مليار درهم، وبذلك يكون السوق العقاري بدبي قد بلغ ذروة سنوية جديدة تجاوزت مبيعات 2024 و2023 القياسية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت المبيعات العقارية في دبي 682.4 مليار درهم، نتجت عن 215 ألف صفقة خلال 2025، محققة نمواً في القيمة بنسبة 30.7 % مقارنة بمبيعات عام 2024 والتي بلغت 522 مليار درهم عبر 180 ألف صفقة.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال عام 2025 نحو 919 مليار درهم، نتجت عن 267 ألف صفقة بنمو 20.8 % في القيمة مقارنة بعام 2024 والتي سجلت فيه التصرفات 760.7 مليار درهم، نتجت عن 226 ألف صفقة.

وتوزعت التصرفات العقارية خلال عام 2025 إلى 682.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 215 ألف صفقة، ورهون عقارية بقيمة 179.2 مليار درهم عبر 42.8 ألف صفقة، و57.2 مليار درهم هبات عقارية بواقع 9556 صفقة.

وتتماشى الأرقام الاستثنائية التي سجلها السوق العقاري في دبي خلال عام 2025 مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى رفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول 2033.

ومن ناحية التوزع الجغرافي للمبيعات، حافظت منطقة الخليج التجاري على الصدارة وكانت الأفضل أداءً خلال عام 2025، حيث سجلت مبيعات بقيمة 40.4 مليار درهم نتجت عن 13878 صفقة، ثم منطقة جميرا الدائرية ثانياً بـ24.5 مليار درهم عبر 18777 صفقة، وثالثاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 24.4 مليار درهم عبر 7471 صفقة، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بقيمة 23.7 مليار درهم عبر 6008 صفقات، وخامساً منطقة نخلة جميرا بقيمة 23.2 مليار درهم عبر 1693 صفقة.

وسجل شهر ديسمبر 2025 مبيعات قياسية بلغت 64.8 مليار درهم نتجت عن 19.2 ألف صفقة، مسجلة نمواً قياسياً في القيمة عند 52.1 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت فيها المبيعات 42.6 مليار درهم نتجت عن 10.3 آلاف صفقة. وتعتبر المبيعات المسجلة خلال ديسمبر 2025 أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق في تاريخ السوق.