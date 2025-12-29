دبي.. بدء تنفيذ 517 مشروعاً عقارياً منذ مطلع 2025

شهدت دبي منذ مطلع العام 2025 توسعاً ملحوظاً في انطلاق الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشاريع العقارية الجديدة، مدفوعة بتهافت المستثمرين المحليين والدوليين على مشاريع التطوير الجديدة، وإدراك المطورين العقاريين لحاجة السوق إلى منتجات متنوعة تلبي تطلعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء من كانوا يبحثون عن منازل للسكن أم عقارات للتأجير أم تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.

وأظهرت إحصائيات حديثة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري بلغ 517 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت 113.6 مليار درهم، ما حول الإمارة إلى ورشة بناء عملاقة قل نظيرها عالمياً تهدف إلى تنفيذ مشاريع عقارية أعلن عنها في وقت سابق من العام 2024، وتشمل مجمعات الفلل وأبراج الشقق السكنية والفندقية والمشاريع المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية والمساحات المكتبية والتجارية.

وتضمنت هذه المشاريع الجديدة 136.830 وحدة تشمل الوحدات السكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب 16.401 فيلا، سيتم تسليمها على فترات متفاوتة بين عامي 2026 و2030.

يعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين المتزايدة في سوق دبي العقاري، المدعومة بعوامل متعددة، أبرزها: الانتعاش الاقتصادي القوي، جودة المشاريع، تنوع خيارات الاستثمار، البيئة، الضريبة الجذابة، البنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار، بما في ذلك برامج التأشيرات الذهبية والتسهيلات التشريعية.

ويعتبر مشروع «إيدن هيلز» الذي تطوره شركة إتش آند إتش، الأعلى من حيث التكلفة الإنشائية بالنسبة للمشاريع التي بدأ تطويرها منذ مطلع العام 2025 بقيمة 3.2 مليارات درهم ويقع في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

يليه مشروعان بارزان تطورهما شركة إعمار العقارية في منطقة معيصم الثانية، المشروع الأول «ذا أويسس - فلل العنوان أوسترا» بتكلفة إنشائية 3 مليارات درهم، والثاني «ذا أويسس – فلل العنوان - تيرا» بتكلفة 2.8 مليار درهم. أما مشروع «جميرا ريزيدينسيز إيماريتس تاورز» الذي تطوره شركة مراس ويقع في منطقة المركز التجاري الثانية فتبلغ تكلفته الإنشائية 2.1 مليار درهم، ولدينا أيضاً مشروع «شوبا سينترال المرحلة الأولى» ويقع في منطقة جبل علي الأول بتكلفة إنشائية 1.8 مليار درهم.

وكذلك مشروع «دبليو ريزيدينسيز أت دبي هاربور» الذي تطوره أرادَ العقارية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم.