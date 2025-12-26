18.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال أسبوع 18.7 مليار درهم نتجت عن 5538 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4543 مبايعة بقيمة 14.4 مليار درهم، و804 صفقات رهون عقارية بقيمة 2 مليار درهم، كما سُجل 191 معاملة هبة بقيمة 2.3 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 229 مبايعة أراضٍ، و3711 مبايعة وحدات سكنية و603 مبايعات مبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 209 رهونات أراض، و477 رهناً لوحدات سكنية، و127 رهناً لمبان.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 6.3 مليارات درهم نتجت عن 1234 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 8.1 مليارات درهم نتجت عن 3309 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 1.6 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الحبية الأولى بـ 1 مليار درهم، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ 717 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ 663 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 604 ملايين درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الحبية الأولى بقيمة 700 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخارطة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 115 مليون درهم، إلى جانب بيع متجر قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 53 مليون درهم.