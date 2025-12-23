دبي توسّع فجوة سوق العقارات الفاخرة مع لندن

اتسعت الفجوة بين مبيعات المنازل الفاخرة في لندن ودبي هذا العام، حيث تستعد العاصمة البريطانية لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2020، بينما تجاوزت دبي الأرقام القياسية، التي حققتها خلال طفرة ما بعد الجائحة، وفقاً لـ«بلومبيرغ».

وتُظهر بيانات «سافيلز» للوساطة العقارية انخفاض مبيعات العقارات السكنية التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني، في الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 بنسبة 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يجعلها في طريقها لتكون الأقل منذ إغلاق لندن، بسبب جائحة كوفيد19. وخلال تلك الفترة، تم تداول حوالي 120 منزلاً بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في لندن، أي ما يقارب ثلث المبيعات المُسجلة في دبي، وفقاً لبيانات نايت فرانك.

وقالت بيكي فاطمي، الشريكة التنفيذية في «سوذبيز إنترناشونال ريالتي» بالمملكة المتحدة: أمضت الحكومة شهوراً في طرح أفكار أثارت قلق كل من يفكر في شراء أو بيع عقارات فاخرة في قلب لندن. ولا يقتصر الأمر على الشريحة العليا من السوق، فقد انخفضت أسعار المنازل في لندن عموماً للشهر السادس على التوالي في أكتوبر، وفقاً لبيانات رسمية، وهو أطول انخفاض منذ الأزمة المالية.

أما في دبي، فالوضع مختلف تماماً، حيث أسهمت المجمعات السكنية الفاخرة في ارتفاع الأسعار. وبشكل عام، ارتفعت القيم بنسبة 70%، منذ نهاية 2019، حيث شكل المشترون البريطانيون نسبة كبيرة من عمليات الشراء. وقد بلغ عدد سكان المدينة أربعة ملايين نسمة في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى خمسة ملايين، بحلول عام 2030، وفقاً لشركة «سافيلز»، ما يشير إلى أن هذا الارتفاع قد يستمر.