21.8 مليار درهم تصرفات أسبوعية قوية لعقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 21.8 مليار درهم، نتجت عن 5339 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4387 مبايعة بقيمة 14.7 مليار درهم، و781 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.6 مليارات درهم، كما سُجل 171 معاملة هبة بقيمة 2.5 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 279 مبايعة لأراضٍ، و3731 مبايعة لوحدات سكنية و377 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 171 رهناً لأراضٍ، و498 رهناً لوحدات سكنية، و125 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 8.2 مليارات درهم عبر 1352 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 6.5 مليارات درهم عبر 3035 صفقة.

وحلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.5 مليار درهم، تليها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ1.1 مليار درهم،ثم منطقة الخليج التجاري بـ817 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ622 مليون درهم، تليها نخلة ديرة بـ506 ملايين درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1.3 مليار درهم، وتم بيع فيلا قيد الإنشاء في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 43 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 41 مليون درهم.