عقارات دبي «فائقة الفخامة» تنافس أغلى مدن العالم

توقع بنك «إتش إس بي سي» أن يتجه سوق العقارات في دبي بخطوات متسارعة نحو تضييق الفجوة مع أسواق النخبة العالمية مثل موناكو ولندن ونيويورك، خصوصاً في فئة العقارات الفاخرة جداً «فائقة الفخامة» التي تشهد طلباً متزايداً من المستثمرين الأثرياء عالمياً.

وعلى الرغم من أن متوسط أسعار القدم المربعة في الإمارة لا يزال بعيداً عن المستويات القياسية في تلك المدن، إلا أن الجودة العالية للوحدات الفاخرة في دبي، وتكلفة البناء التنافسية للقدم المربعة، ومكانة الإمارة وجهة عالمية للثروة والأعمال، تجعل من تقارب الأسعار مساراً مرجحاً خلال السنوات المقبلة، وفقاً لستيف براملي جاكسون، الرئيس العالمي لأبحاث العقارات في «إتش إس بي سي».

وأكد أن النمو السكاني القوي يشكل أحد أكبر الضمانات لاستدامة نمو السوق العقارية، وهو ما يعني طلباً مستمراً على الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، على الرغم من ارتفاع المعروض المتوقع في 2026 و2027، لافتاً إلى التوقعات المبالغ فيها في قدرة المطورين على تسليم المشاريع في الفترة المتوقعة، بل يمكن أن تستغرق فترة أطول بسبب طاقة وقدرة المقاول ومعوقات شبكات التوريد.

وقال ستيف براملي جاكسون في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إنه على الرغم من استمرار إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة بوتيرة متسارعة ومن أن الطلب عليها لا يزال قوياً، إلا أن وتيرة النمو سواء في الأسعار أو الإيجارات قد شهدت استقراراً.

وأضاف جاكسون: يبدو أن النمو السكاني لا يزال يعتبر عاملاً قوياً وفقاً للمصادر الرسمية، ما يؤشر إلى تزايد الطلب الذي سيسهم بدروه في استيعاب حجم العرض للعام 2026.

وذكر جاكسون أنه في حال استمر النمو السكاني بالوتيرة نفسها التي كانت عليها خلال السنوات الأخيرة، فمن المتوقع استمرار الحاجة للعقارات السكنية بشكل قوي، وقد يحدث أيضاً أن تكون وتيرة تسليم العقارات المعروضة في عامي 2026 و2027 ليست بالقوة نفسها كما قد يتوقع البعض، بل يمكن أن تستغرق فترة أطول (كما كانت هي الحال غالباً في الماضي) بسبب طاقة وقدرة المقاول ومعوقات شبكات التوريد، وما إلى ذلك.

وأضاف: كانت بعض شركات التطوير العقاري ولا تزال تتحدث عن توجهها بشكل أكبر نحو الفلل والمنازل (تاون هاوس)، والتي وفقاً لحجم الوحدات العقارية المتوفرة حالياً، تعاني من النقص مقارنة بالشقق.

ولفت إلى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن يتطابق متوسط أسعار العقارات في دبي مع أسواق مثل موناكو ولندن ونيويورك، إلا أن العقارات الفاخرة المتوافرة في دبي تعتبر خياراً جذاباً بالنسبة للمتعاملين الأثرياء من حيث الجودة وتكلفة البناء للقدم المربعة، ورجح أن تتقارب فجوة الأسعار بين هذه الأسواق مع مرور الوقت بالنسبة لفئة محددة من العقارات الفاخرة جداً.