عقارات دبي «فائقة الفخامة» تنافس أغلى مدن العالم

وعلى الرغم من أن متوسط أسعار القدم المربعة في الإمارة لا يزال بعيداً عن المستويات القياسية في تلك المدن، إلا أن الجودة العالية للوحدات الفاخرة في دبي، وتكلفة البناء التنافسية للقدم المربعة، ومكانة الإمارة وجهة عالمية للثروة والأعمال، تجعل من تقارب الأسعار مساراً مرجحاً خلال السنوات المقبلة، وفقاً لستيف براملي جاكسون، الرئيس العالمي لأبحاث العقارات في «إتش إس بي سي».
وأكد أن النمو السكاني القوي يشكل أحد أكبر الضمانات لاستدامة نمو السوق العقارية، وهو ما يعني طلباً مستمراً على الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، على الرغم من ارتفاع المعروض المتوقع في 2026 و2027، لافتاً إلى التوقعات المبالغ فيها في قدرة المطورين على تسليم المشاريع في الفترة المتوقعة، بل يمكن أن تستغرق فترة أطول بسبب طاقة وقدرة المقاول ومعوقات شبكات التوريد.
وأضاف: كانت بعض شركات التطوير العقاري ولا تزال تتحدث عن توجهها بشكل أكبر نحو الفلل والمنازل (تاون هاوس)، والتي وفقاً لحجم الوحدات العقارية المتوفرة حالياً، تعاني من النقص مقارنة بالشقق.
ولفت إلى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن يتطابق متوسط أسعار العقارات في دبي مع أسواق مثل موناكو ولندن ونيويورك، إلا أن العقارات الفاخرة المتوافرة في دبي تعتبر خياراً جذاباً بالنسبة للمتعاملين الأثرياء من حيث الجودة وتكلفة البناء للقدم المربعة، ورجح أن تتقارب فجوة الأسعار بين هذه الأسواق مع مرور الوقت بالنسبة لفئة محددة من العقارات الفاخرة جداً.