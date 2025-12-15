79.3 % قفزة مبيعات عقارات دبي التجارية في 11 شهراً

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، حيث نمت بنسبة 79.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وتجاوزت كذلك مجمل مبيعات عام 2024 بأكمله، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشراً على توسع الشركات والأعمال في الإمارة. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 15.4 مليار درهم عبر 5373 صفقة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بنمو 79.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 8.6 مليارات درهم عبر 3968 صفقة.

ثقة الأعمال

ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية في دبي استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، ما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية، والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة.

عقارات الخارطة

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة لتشمل 11.2 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 4011 صفقة، و4.1 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1362 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 7.7 مليارات درهم عبر 2889 صفقة. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 2.5 مليار درهم عبر 1122 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.5 مليار درهم عبر 667 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.6 مليار درهم عبر 695 صفقة.

التوزع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1271 صفقة بقيمة 4.3 مليارات درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 988 صفقة بقيمة 2.3 مليار درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 269 صفقة بقيمة 973 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 26 صفقة بقيمة 773 مليون درهم.

عقارات فاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 35 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 25 مليون درهم خلال الـ11 شهر الماضية. وأبرز هذه الصفقات هي بيع وحدة مكتبية فاخرة في منطقة برج خليفة بقيمة 95 مليون درهم، كما بيعت وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 87 مليون درهم، إلى جانب بيع متجر جاهز في منطقة المدينة العالمية 2&3 بقيمة 67 مليون درهم.