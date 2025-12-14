أسعار قياسية لفنادق دبي ليلة رأس السنة

سجل القطاع الفندقي في دبي واحدة من أكثر موجات الطلب ارتفاعاً خلال العام، مع اقتراب ليلة رأس السنة، التي تحولت إلى ذروة النشاط السياحي في الإمارة، وارتفعت أسعار الإقامة في بعض الأجنحة الفاخرة والفلل والشقق الفندقية في دبي إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت تكلفة الليلة الواحدة 83 ألف درهم، مع تقييد إضافي يمنع الحجز لأقل من عدد معين من الليالي، ما يزيد من كلفة الإقامة الإجمالية للزوار.

وانعكس ارتفاع الأسعار خلال ليلة رأس السنة على المتوسط السعر للغرفة الفندقي، الذي يظل أعلى بكثير من المتوسط السنوي المعتاد، لكنه أقل من الأسعار الفاخرة للغاية.

وأظهرت بيانات شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر عبر الإنترنت حصلت عليها «البيان» أن فنادق النجمة الواحدة في دبي سجلت متوسط سعر يبلغ 345 درهماً لليلة رأس السنة، بينما ارتفع المتوسط في فنادق النجمتين إلى 664 درهماً، وهي قفزة تعكس زيادة الإقبال على الفئات الاقتصادية في ظل محدودية الخيارات المتاحة مع اقتراب الموعد. وفي الفئات المتوسطة بلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق الثلاث نجوم 965 درهماً، بينما صعد السعر في فنادق الأربع نجوم إلى 1420 درهماً، ليواصل المسار التصاعدي في فئة الخمس نجوم، حيث وصل متوسط السعر إلى 3400 درهم للغرفة.

وتؤكد مؤشرات الحجوزات الفندقية أن المتوسط السعري للغرف الفندقية لا يعكس السقف الفعلي للأسعار، إذ تسجل بعض الفنادق ارتفاعات أكبر بكثير، خصوصاً تلك القريبة من منطقة برج خليفة ومواقع الاحتفالات الرئيسية، حيث يرتفع الطلب بشكل شديد مع رغبة الزوار في الحصول على مواقع مميزة، لمتابعة عروض الألعاب النارية والفعاليات الحية.

ويشير عاملون في القطاع إلى أن نسب الإشغال تشهد بدورها ارتفاعاً كبيراً مع اقتراب ليلة رأس السنة، إذ تتجه العديد من الفنادق في المناطق المركزية إلى الإشغال الكامل تقريباً، مع تدفق الزوار من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وتوضح مصادر فندقية أن وتيرة الحجز ترتفع بشكل يومي، وأن عدداً من الفنادق يقوم بتعديل أسعار الغرف أكثر من مرة في اليوم الواحد، استجابة لسرعة حركة السوق، وارتفاع الطلب الفوري.