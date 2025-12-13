25.8 ملياراً تصرفات قياسية لعقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 25.8 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5511 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4467 مبايعة، بقيمة 18.7 مليار درهم، و934 صفقة رهون عقارية، بقيمة 6.7 مليارات درهم، كما سُجل 110 معاملات هبة، بقيمة 465 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 299 مبايعة لأراضٍ، و3780 مبايعة لوحدات سكنية، و388 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 271 رهناً لأراضٍ، و514 رهناً لوحدات سكنية، و161 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 11.5 مليار درهم، نتجت عن 1612 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7.1 مليارات درهم، نتجت عن 2855 صفقة. وحلت منطقة اليفرا 1 في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات، بـ 3.9 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 1.6 مليار درهم، وثالثاً منطقة بوكدرة بـ 888 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي بـ 875 مليون درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ 870 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة اليفرا 1 بقيمة 3.8 مليارات درهم، كما تم بيع قطعة أرض مخصصة لنادي رياضي في منطقة بوكدرة بقيمة 809 ملايين درهم، إلى جانب بيع أغلى شقة في تاريخ دبي، بقيمة 550 مليون درهم، تقع في منطقة الخليج التجاري.