2025.. أقوى أداء للسوق العقارية في تاريخ دبي

فلل دبي ترتفع 206 % فوق مستويات ما بعد الجائحة

أسعار الشقق تتجاوز ذروة 2014 للمرة الأولى

8.420 درهماً للقدم المربعة متوسط أسعار فلل نخلة جميرا

3.954 درهماً للقدم المربعة متوسط أسعار شقق برج خليفة

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه السعري القوي منذ بداية عام 2025، إذ ارتفعت متوسط أسعار الفلل بنسبة 206 % فوق مستويات ما بعد الجائحة، كما تجاوزت أسعار الشقق مستويات ما بعد الجائحة بنسبة 84 %، وتعكس هذه القفزات الطلب القوي، وتحوّل دبي إلى واحدة من أكثر أسواق العقار نمواً وجاذبية عالمياً.

ونجحت أسعار الشقق في دبي للمرة الأولى من تجاوز ذروة عام 2014 بنسبة 1 %، لا سيما بعد سلسلة الارتفاعات الشهرية المتتالية منذ بداية العام، آخرها بيانات شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1 % على أساس شهري، وبنسبة 14.8 % على أساس سنوي، وبالتالي، تعتبر سنة 2025 من أفضل الأعوام تاريخياً من حيث قوة الأداء السعري للإمارة على المستوى العقاري.

أعلى الأسعار

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر نوفمبر الماضي، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل، عند 8,420 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 36.9 % على أساس سنوي، و2.4% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 42.1 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق في دبي، عند 3,954 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 12.7 % على أساس سنوي، و1 % على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.7 ملايين درهم.

السوق في نوفمبر

بلغ مؤشر أسعار فالوسترات 237.3 نقطة في نوفمبر، ما يعكس زيادة شهرية أبطأ بنسبة 1.4 %، ونمواً سنوياً معتدلاً بنسبة 20.2 %، وارتفعت قيم الفلل إلى 318.5 نقطة، بينما بلغت قيمة الشقق 184.2 نقطة، وكلتاهما مقارنةً بقاعدة 100 نقطة في يناير 2021.

الشقق مقابل الفلل

نمت القيم الرأسمالية للفلل بنسبة 1.8 % شهرياً، مع نمو سنوي أبطأ بنسبة 25.5 %، وشملت أفضل المناطق أداءً سنوياً بالنسبة للفلل في جزر جميرا (37.8 %)، ونخلة جميرا (36.9 %)، وجرين كوميونيتي ويست (24.2 %)، وذا ميدوز (23.7 %)، وفيكتوري هايتس (19.6 %)، ومدن (10.4 %).

وتُقدّر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 206 % أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و86 % أعلى من ذروة السوق في عام 2014.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1 % فقط على أساس شهري، بينما تباطأ النمو السنوي إلى 14.8 %، وسُجّلت أعلى المكاسب السنوية في رمرام (22 %)، وواحة دبي للسيليكون (21.5 %)، وذا جرينز (20.5 %)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (20.4 %)، وتاون سكوير (19.8 %)، المدينة العالمية (10.3 %)، وحدائق ديسكفري (11.8 %)، والخليج التجاري (12.6 %).

وبشكل عام، ارتفعت أسعار الشقق الآن بنسبة 84 %، مقارنة بمستويات ما بعد الجائحة، وتجاوزت ذروة عام 2014 السابقة بنسبة 1 %.

المنازل الفاخرة

بلغ إجمالي صفقات العقارات الجاهزة 32 صفقة، تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، بما في ذلك 10 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات المتميزة للغاية في مناطق نخلة جميرا، وأربيان رانشيز، وجميرا غولف ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، وديستريكت ون، ومركز دبي المالي العالمي، وداون تاون دبي، والخليج التجاري.

أفضل المطورين

شهد شهر نوفمبر 2025، تصدر «إعمار» لقوائم مبيعات المطورين بشكل عام عند (11.6 %)، بن غاطي (9.2 %)، داماك (8.1 %)، شوبا (5.7 %)، دانوب (3.8 %)، عزيزي (3.3%)، وإلينغتون (3 %).