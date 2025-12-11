10 مليارات تصرفات تاريخية لعقارات دبي خلال يوم

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 10 مليارات درهم تمت عبر 1080 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 868 مبايعة بقيمة 6.5 مليارات درهم، منها 53 مبايعة لأراضٍ، و575 مبايعة لوحدات سكنية و58 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع قياسية لأرض تجارية في منطقة اليفرا الأولى بقيمة 3.81 مليارات درهم، كما رُهنت أرض أخرى في نفس المنطقة بقيمة 3 مليارات درهم، إلى جانب بيع أرض في أم سقيم الثانية بقيمة 170 مليون درهم. وتبلغ مساحة قطعتي الأرض التجاريتين 37.5 مليون قدم مربعة بمتوسط 101.4 درهم للقدم المربعة.

وسجلت الرهون العقارية قيمة قدرها 3.4 مليارات درهم تمت عبر 184 معاملة، منها 58 رهناً لأراضٍ، و103 رهونات لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 28 هبة بقيمة 89 مليون درهم.