680 رخصة بناء في رأس الخيمة خلال نوفمبر

أصدرت بلدية رأس الخيمة 680 رخصة بناء خلال شهر نوفمبر الماضي، في مؤشر واضح على الزخم المتواصل الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.

وبحسب الإحصائيات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، فقد تنوّعت الرخص الصادرة لتعكس صورة شاملة للنشاط العمراني، حيث شملت 133 رخصة بناء جديد لمشاريع تتوزع بين مساكن عائلية حديثة، ومبانٍ تجارية واستثمارية تلبيةً لاحتياجات التوسع الاقتصادي، إلى جانب مجمعات سكنية متكاملة تراعي الطلب المتزايد على وحدات سكنية عصرية ترافق النمو السكاني.

وأصدرت بلدية رأس الخيمة 221 رخصة تعديل وإضافة لمبانٍ قائمة، وهو ما يعكس حرص السكان والمستثمرين على ترقية وتطوير ممتلكاتهم لتتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة أو للاستخدامات التجارية والخدمية التي تشهد توسعاً ملحوظاً في الإمارة، مشيرة إلى أن الرخص الأخرى سجلت 326 رخصة وشملت مشاريع متنوعة مثل الأسوار والملاحق والمستودعات والمرافق الخدمية.