10 ناطحات سحاب قيد الإنشاء تزيد إبهار أفق دبي

في مدينة لا تتوقف عن إعادة تعريف الأفق الحضري، تكشف بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH» عن قائمة تضم أطول 10 ناطحات سحاب قيد الإنشاء في دبي، في تأكيد جديد على استمرار الإمارة في دفع حدود التصميم والارتفاع والاستثمار العمراني.

فمع مشاريع تتجاوز ارتفاعاتها 700 متر وتضم آلاف الوحدات السكنية الفاخرة والفنادق والشقق والمكاتب ذات الجودة العالية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر مدن العالم طموحاً في الهندسة المعمارية.

ولا يقتصر أثر هذه الأبراج على إضافة أيقونات جديدة إلى أفق الإمارة، بل يسهم في تعزيز مكانة دبي عاصمة للعيش الراقي والاستثمار العقاري العالمي، ويعكس استمرار الطلب على نمط حياة حضري متطور يدعم القطاع السكني والسياحي والاقتصاد المعرفي والنمو الديموغرافي.

وبحسب بيانات المجلس، تستعد دبي لاستقبال 10 ناطحات سحاب جديدة قيد الإنشاء خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، تتراوح ارتفاعاتها من 345 متراً وصولاً إلى 725 متراً، في إضافة كبرى إلى المشهد العمراني للمدينة خلال السنوات القليلة المقبلة، وتشمل هذه المشاريع أبراجاً سكنية وفندقية فائقة الفخامة، مثل «برج عزيزي»، و«برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، و«تايغر سكاي تاور».

برج عزيزي

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» عن إطلاق «برج عزيزي» الذي من المتوقع أن يكون عند اكتماله ثاني أطول برج في العالم بارتفاع 725 متراً. وسيتم بناء البرج في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بدبي، ومن المتوقع أن يستكمل البرج الذي يتكون من 133 طابقاً بحلول عام 2030.

بن غاطي جاكوب آند كو

أطلقت شركة «بن غاطي للتطوير» مع علامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية «جاكوب آند كو»، مشروع برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، الذي سيكون واحداً من أعلى ناطحات السحاب في العالم بارتفاع 595 متراً. البرج الفاخر يجري تشييده في منطقة الخليج التجاري بدبي ومن المتوقع استكمال ناطحة السحاب المكونة من 105 طوابق في عام 2027.

تايجر سكاي

أعلنت شركة «تايجر» العقارية عن إطلاق مشروع «تايجر سكاي» في وسط منطقة الخليج التجاري بدبي، وهو عبارة من برج سكني بارتفاع 532 متراً، ويتكون من 116 طابقاً، ومن المتوقع الانتهاء من تشييده في عام 2029.

سيكس سينسيز ريزيدنس

وقّعت العلامة التجارية «سيكس سينسيز»؛ اتفاقية مع شركة «سيليكت جروب» لإطلاق برج «سيكس سينسيز ريزيدنس» في منطقة دبي مارينا، المبنى المؤلف من 125 طابقاً، والذي سيكون واحداً من أطول الأبراج السكنية في العالم عند إنجازه في العام 2027 بارتفاع 517 متراً.

فرانك مولر أيتيرنيتاس

أعلنت شركة «لندن جيت» العقارية، بالتعاون مع «فرانك مولر»، السويسرية للساعات الفاخرة عن البرج الفاخر «فرانك مولر أيتيرنيتاس» في منطقة دبي مارينا والذي سيكون أطول برج سكني يحمل ساعة في العالم. البرج يتكون من 106 طوابق بارتفاع 450 متراً ومن المتوقع إنجازه في عام 2027.

بايز 101

أعلنت شركة «دانوب» العقارية عن ناطحة السحاب «بايز 101» كأيقونة جديدة تنضم لأفق دبي، البرج يتكون من 108 طوابق بارتفاع 363 متراً، ومن المتوقع تسليمه في عام 2028.

سيتي تاور ون

أعلنت شركة «أتش آند أتش» عن برج «سيتي تاور ون» الذي يقع على شارع الشيخ زايد ويتكون من 94 طابقاً وبارتفاع 363 متراً، ومن المتوقع تسليمه في عام 2026.

بن غاطي سكاي بليد

أعلنت شركة «بن غاطي العقارية» عن إطلاقها مشروع «بن غاطي سكاي بليد» في وسط مدينة دبي (بوليفادر برج خليفة). البرج يتكون من 66 طابقاً وبارتفاع 357 متراً ومن المتوقع تسليمه في عام 2027.

«ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي»

أعلنت شركة «الشرق والغرب للعقارات» عن إطلاق مشروعها برج «ريكسوس فاينانشال سنتر رود دبي ريزيدنسز» في منطقة داون تاون دبي والذي يتكون من 87 طابقاً وبارتفاع 348 متراً ومن المتوقع تسليمه في 2027.

برج الحبتور

أعلنت مجموعة الحبتور عن إطلاقها «برج الحبتور» في مدينة الحبتور سيتي على شارع الشيخ زايد على ضفاف قناة دبي المائية. البرج يتكون من 82 طابقاً وبارتفاع 345 متراً ومن المتوقع تسليمه في عام 2026.