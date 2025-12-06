10.6مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال 3 أيام

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10.6 مليارات درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 3303 صفقات، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2707 مبايعات بقيمة 8.5 مليارات درهم، و489 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.5 مليار درهم، كما سُجل 107 معاملات هبة بقيمة 612 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية والتي شملت 3 أيام عمل بسبب عطلة عيد الاتحاد على: 170 مبايعة لأراضٍ، و2392 مبايعة لوحدات سكنية و145 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 107 رهون لأراضٍ، و305 رهون لوحدات سكنية، و83 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.3 مليارات درهم نتجت عن 871 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 4.1 مليارات درهم نتجت عن 1836 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 664 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 521 مليون درهم، وثالثاً منطقة جبل علي بـ 516 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 422 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 366 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 195 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة جميرا الثانية بقيمة 144 مليون درهم ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز دبي»، إلى جانب بيع وحدة مكتبية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 55 مليون درهم.