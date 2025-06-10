8.3 مليارات إيرادات غرف دبي الفندقية في 4 أشهر

سجّلت فنادق دبي أداءً قوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت إيرادات الغرف الفندقية 8.37 مليارات درهم مقارنة بـ 7.51 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو ملحوظ نسبته 11.45 %، مدعوماً بزيادة في عدد الليالي المحجوزة وارتفاع في متوسط العائد على الغرفة، في ظل استمرار الزخم السياحي القوي في الإمارة.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة وصل إلى 15.29 مليون ليلة من يناير وحتى نهاية أبريل 2025، بارتفاع 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. كما ارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية بنسبة 7 % ليبلغ 548 درهماً، فيما صعد متوسط سعر الغرفة بنسبة 5 % ليصل إلى 627 درهماً، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب السياحي، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية في القطاع الفندقي.

ويعكس هذا النمو الملحوظ استمرار الزخم السياحي الذي تشهده دبي، وتنامي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، وتوسع شبكة الطيران والوجهات الجديدة، فضلاً عن تطور البنية التحتية السياحية والفندقية.

وتواصل دبي الاستفادة من بنيتها التحتية السياحية المتقدمة، والتي تضم أكثر من 830 منشأة فندقية توفر أكثر من 153 ألف غرفة تغطي مختلف الفئات من الفنادق الاقتصادية إلى الفاخرة، وتلبي احتياجات العائلات والسياح ورجال الأعمال على حد سواء، كما أسهمت الفعاليات الكبرى، في تعزيز نسب الإشغال خلال الفترة والتي وصلت إلى 83 %.