617.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي بنمو 29.7 %

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي خلال 2025، حيث سجلت المبيعات نمواً 29.7% على أساس سنوي أول 11 شهراً متجاوزة مجمل مبيعات 2024 بأكمله. ويعكس الزخم المستمر في السوق العقاري للإمارة ثقة المستثمرين بآفاقه المستقبلية.

وأسهمت المبادرات الحكومية في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، ما شجع المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى القطاع، ويؤكد النمو أيضاً أن السوق العقاري في دبي لا يزال في مرحلة توسع قوية.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سجلت مبيعات عقارات دبي 617.6 مليار درهم عبر 195735 صفقة أول 11 شهراً مسجلة نمواً قوياً من حيث القيمة بنحو 29.7% مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت مبيعات بقيمة 476 مليار درهم عبر164,370 صفقة.

ونجحت عقارات دبي في تسجيل رقم تاريخي جديد، حيث تخطت مبيعاتها أول 11 شهراً إجمالي مبيعات العام 2024 القياسية بأكملها بنسبة 18.2%، حيث بلغت مبيعات العام الماضي 522.2 مليار درهم.

ولامست التصرفات العقارية الإجمالية في دبي مستويات 830 مليار درهم أول 11 شهراً وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق، وبالفعل تمكنت من تجاوز الرقم القياسي المسجل خلال مجمل العام 2024 عند 760 مليار درهم بنسبة 9.2%.

وبلغت التصرفات العقارية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري 830 مليار درهم، نتجت عن نحو 244,033 تصرفاً، بزيادة 21.1% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 685 مليار درهم عبر 210,260 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 617.6 مليار درهم مبيعات نتجت عن 195735 صفقة، و162.5 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 39428 صفقة، و49.9 مليار درهم هبات مع 8,869 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في صدارة المناطق الجغرافية في دبي من حيث قيمة المبيعات أول 11 شهراً بواقع 36.1 مليار درهم، تليها منطقة اليلايس 1 بقيمة 23.3 مليار درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 22.1 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بقيمة 21.4 مليار درهم، وخامساً منطقة برج خليفة بقيمة 20.5 مليار درهم.

وسجل شهر نوفمبر 2025 خلال أول 11 شهراً من العام مبيعات قياسية بلغت 62.4 مليار درهم نتجت عن 18,222 صفقة، مسجلة نمواً قياسياً في القيمة عند 56.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها المبيعات39.8 مليار درهم نتجت عن 13,409 صفقات.

وتعتبر المبيعات المسجلة خلال نوفمبر 2025 أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق.