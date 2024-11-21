قيمة فلل الجزر الفارهة بدبي تقفز 3 أضعاف منذ 2021

تواصل الفلل الفارهة في دبي جذب أنظار المستثمرين الأثرياء من حول العالم، فيما تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة للحياة الفاخرة والاستثمار العقاري الناجح.

وتبرز منطقتا نخلة جميرا وجزر جميرا في طليعة المشهد العقاري في الإمارة مع تسجيلهما قفزة غير مسبوقة في القيمة منذ عام 2021، حيث تضاعفت القيمة 3 مرات بفعل الطلب المتزايد على الرفاهية والموقع المتميز.

ومن الواضح أن الطلب القوي على فئة الفلل السكنية في دبي يتركز اليوم على مناطق الجزر الاصطناعية، كونها واحدة من الأفضل بالإمارة من حيث الموقع المتميز بإطلالته الشاطئية على الخليج العربي والتصاميم الرائعة والرفاهية الفائقة والبنية التحتية المتطورة ونمط الحياة الراقي.

وتواصل الفلل في دبي تسجيل مكاسب رأسمالية بعد جائحة كورونا، حيث بلغت مكاسب الفلل في الإمارة خلال شهر أكتوبر 2.2 % على أساس شهري و32.4 % على أساس سنوي.

ويتم تسجيل أفضل أداء سنوي بالمناطق المرغوبة بشدة مثل نخلة جميرا التي سجلت مكاسب بنسبة 42.5 % وجزر جميرا 42.3 %، حيث أصبحت المنطقتان الآن أغلى بـ3 مرات مما كانت عليه منذ بداية 2021.

وأظهرت بيانات شهر أكتوبر الصادرة عن مؤسسة «فاليوسترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية، أن الفلل في منطقة دبي هيلز إستيت حققت هي الأخرى مكاسب سنوية بنسبة 33.7 %، وتلال الإمارات 33.1 % وشهدت منطقة مدن مكاسب نسبتها 17.1 % تليها منطقة مثلث قرية جميرا.

وفي أكتوبر 2024، ارتفع مؤشر أسعار «فاليوسترات» بنسبة 1.9 % شهرياً إلى 193.8 نقطة، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 28.3 %، وبلغت قيم الفلل 248.5 نقطة، بينما سجلت الشقق 158.1 نقطة، وكلتاهما تم قياسهما على أساس 100 نقطة من يناير 2021.

وعلى صعيد آخر، أفادت «فاليوسترات»، التي تعتمد بياناتها على سلة ثابتة من العقارات، التي تمثل السوق حسب وصفها، بأن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 1.7 % على أساس شهري، فيما بلغت نسبة النمو السنوي 24.3 %.

ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام الماضي ذا جرينز (32.4 %)، وديسكفري جاردنز (30.9 %)، ونخلة جميرا (29.9 %)، وذا فيوز (28.4 %)، وكانت أقل المكاسب بالقيمة الرأسمالية في إنترناشيونال سيتي (16.8 %)، وسبورت سيتي (17.5 %).

الجاهزة مقابل الخارطة

وسجلت عقود المنازل على الخارطة نمواً بنسبة 13.1 % على أساس شهري و99.7 % على أساس سنوي، وشكل ذلك ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع مبيعات المنازل خلال شهر أكتوبر، فيما شهدت معاملات المنازل الثانوية الجاهزة نمواً بنسبة 11.7 % على أساس شهري و30.1 % على أساس سنوي.

وشهد السوق العقاري بدبي تسجيل 21 معاملة لعقارات جاهزة بسعر يزيد على 30 مليون درهم، كانت في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والبراري، ودبي هيلز استيت.

أفضل المواقع والمطورين

شهد شهر أكتوبر 2024 تصدر إعمار (14.7 %)، وداماك (13.6 %)، وشوبا (8.7 %)، وعزيزي (6.2 %)، ودبي القابضة (3.4 %)، مبيعات المطورين بشكل عام.

وشملت أفضل المواقع التي تم بيعها على المخطط، مشاريع في قرية جميرا الدائرية (6.5 %)، ودبي هيلز استيت (5.6 %)، وموتور سيتي (5.6 %)، ودبي الجنوب (5.5 %).

وفي الوقت نفسه، كانت معظم المنازل الجاهزة المباعة تقع في قرية جميرا الدائرية (10.7 %)، والخليج التجاري (7 %)، ودبي مارينا (6.2 %)، وداون تاون دبي (4.5 %).



سعر القدم للفلل

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تسجل أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 5970 درهماً للقدم المربعة بارتفاع 42.5 % على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 29.8 مليون درهم.

وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 4245 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 73.8 مليون درهم.

وتقدمت منطقة جزر جميرا إلى المرتبة الثالثة متفوقة على منطقة دبي هيلز إستيت، بمتوسط سعر 2,675 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.3 % على أساس سنوي، محققة ثاني أفضل أداء بعد نخلة جميرا، ويصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 14.1 مليون درهم.

سعر القدم للشقق

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق، عند 3,460 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 19.3 % على أساس سنوي.

فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.2 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 2,250 درهماً للقدم المربعة، ومتوسط سعر الشقة القياسية 1,8 مليون درهم.