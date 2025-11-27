نخلة جميرا تسجّل صفقة قياسية.. بيع قطعة أرض تجارية بـ 1.8 مليار درهم

سجل السوق العقاري في دبي، يوم الخميس، صفقة بيع قياسية جديدة تؤكد الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع، وذلك بعد بيع أرض تجارية في نخلة جميرا مقابل 1.8 مليار درهم، في واحدة من أعلى الصفقات العقارية قيمة في الإمارة خلال العام.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تمتد الأرض على مساحة 1,015.584 قدماً مربعاً بمتوسط 1773 درهماً للقدم المربع الواحد، لتسجل بذلك مستوى سعرياً لافتاً يعكس الطلب القوي على المواقع التجارية الفريدة ضمن أبرز الوجهات الساحلية في دبي.

وجاءت هذه الصفقة ضمن تعاملات نشطة شهدها السوق في مستهل اليوم، حيث بلغت المبيعات العقارية 3.2 مليارات درهم نتجت عن 361 صفقة، لتؤكد استمرار شهية المستثمرين على العقارات المميزة، وخصوصاً الأراضي التجارية ضمن المواقع الأكثر ندرة في الإمارة.