191 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخارطة في 10 أشهر

واصلت مبيعات سوق دبي العقاري على الخارطة نموها القوي مسجلة قفزة بنسبة 44.6% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى 191 مليار درهم مقارنة مع 132 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

حيث تمثل هذه الأرقام القياسية المسجلة في 2024 أعلى قيمة على الإطلاق لمبيعات عقارات دبي قيد الإنشاء خلال هذه الفترة.

يعكس هذا النمو الاستثنائي في الطلب على العقارات قيد الإنشاء بدبي الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات النابض في الإمارة، فيما يعزى هذا النمو أيضاً إلى التطوير المستمر في البنية التحتية على كافة الأصعدة، والمبادرات الحكومية المحفزة.

كما يلاحظ أن المشاريع الجديدة حظيت بإقبال كبير بفضل التنوع في الخيارات المتاحة من حيث التصميمات والمواقع وأساليب الدفع المرنة، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي المستدام الذي تتمتع به دبي والذي يعزز ثقة المستثمرين في المستقبل الاستثماري والمالي للإمارة.

شقق سكنية

وبلغت مبيعات دبي العقارية على الخارطة 191 مليار درهم نتجت عن 91390 صفقة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ132 مليار درهم نتجت عن 57483 صفقة خلال نفس الفترة من العام 2023.

واستحوذت الشقق السكنية على الحصة الأكبر من مبيعات سوق دبي العقاري على الخارطة خلال فترة التحليل، إذ بلغت 151.5 مليار درهم نتجت عن 78711 صفقة، فيما بلغت مبيعات الفلل قيد الإنشاء 36 مليار درهم نتجت عن 10263 صفقة.

10 مناطق

وحافظت منطقة الخليج التجاري على صدارة مبيعات دبي العقارية على الخارطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات بقيمة 13.4 مليار درهم نتجت عن 5376 صفقة، وحلت ثانياً منطقة مدينة المطار بقيمة 10.9 مليارات درهم نتجت عن 3964 صفقة.

وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 10 مليارات درهم عبر 10055 صفقة، ورابعاً منطقة اليفرا 1 بقيمة 7.1 مليارات درهم عبر 2277 صفقة، وخامساً منطقة بوكدرة بقيمة 6.5 مليارات درهم نتجت عن 3293 صفقة.

وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة السادسة عبر مبيعات بقيمة 6.4 مليارات درهم نتجت عن 1412 صفقة، وسابعاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بمبيعات بلغت 6.3 مليارات درهم نتجت عن 2590 صفقة.

وثامناً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 5.5 مليارات درهم تمت عبر 2458 صفقة، وتاسعاً منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 5.4 مليارات درهم عبر 2794 صفقة، وعاشراً منطقة زعبيل الأولى بقيمة 5.3 مليارات درهم نتجت عن 1692 صفقة.