فلل دبي أعلى بـ 200% من مستويات ما بعد الجائحة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، فيما لا تزال منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة تتصدران المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربعة بالنسبة للفلل والشقق، مدفوعة بطلب قوي من نخبة المستثمرين على المنتجات العقارية الفاخرة.

وتقدر اليوم قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 200% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وبأكثر من 82% فوق ذروة السوق المسجلة في عام 2014، وذلك في مؤشر واضح لمواصلة العقارات الفاخرة في الإمارة الصعود بلا سقف، وأن الأيقونات الهندسية مثل نخلة جميرا وبرج خليفة أصبحت محركاً مركزياً لموجة الازدهار الحالية.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر أكتوبر، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 8,225 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 37.8% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 41.1 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق في دبي عند 3,915 درهماً للقدم المربعة، بارتفاع بنسبة 13.2% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.6 ملايين درهم.

وشهد أكتوبر 2025 ارتفاع مؤشر أسعار فاليوسترات إلى 233.9 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.5%، وارتفعت قيم الفلل إلى 313 نقطة، فيما وصلت الشقق إلى 182.4 نقطة، وجميعها مقاسة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.

الشقق مقابل الفلل

ونمت القيم الرأسمالية للفلل بنسبة 1.8% شهرياً، مع زيادة سنوية بنسبة 26%، وشملت أقوى الفلل أداء سنوياً في جزر جميرا 38.4%، ونخلة جميرا 37.8%، وغرين كوميونيتي ويست 24.8%، ومثلث قرية جميرا 24.3%، والمروج 24.1%، وفيكتوري هايتس 19.7%، ومدن 10.2%.

بالمقابل، ارتفعت تقييمات الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، فيما سجل النمو السنوي 15.4%، وسجلت أقوى المكاسب السنوية الرأسمالية في رمرام 22.1%، وواحة دبي للسيليكون 22%، وغرينز 21.1%، ومجمع دبي لاند السكني 20.9%، وتاون سكوير 20.1%، والمدينة العالمية 10.7%، وحدائق ديسكفري 12.1%، والخليج التجاري 12.8%.

لم تشهد العديد من المجمعات السكنية، بما في ذلك ديسكفري جاردنز، والفرجان، والمدينة العالمية، وخليج الأعمال، تغييراً شهرياً ملحوظاً في قيم الإيجارات.

وبشكل عام تجاوز متوسط أسعار الشقق الآن مستويات ما بعد الجائحة بنسبة 82%، وهو ما يطابق ذروة السوق السابقة في عام 2014، والجدير بالذكر أن وسط مدينة دبي انضم إلى قائمة المناطق المتنامية التي تجاوزت أعلى مستوياتها السابقة.

المنازل الفاخرة

وشهد أكتوبر تجاوز إجمالي 41 صفقة عقارية جاهزة 30 مليون درهم، بما في ذلك 14 صفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات المتميزة في نخلة جميرا، وجميرا جولف إستيتس، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، والمنطقة الأولى، ومركز دبي المالي العالمي، ووسط مدينة دبي، والخليج التجاري.

وخلال الشهر، تصدر «بن غاطي» لقوائم مبيعات المطورين بشكل عام عند 11.1%، وداماك 11%، وإعمار 9.2%، وشوبا 4.6%، ونخيل 3.1%، وعزيزي 3%، ومراس 2.5%.