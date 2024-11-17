مبيعات العقارات التجارية بدبي تقفز %45 في 10 أشهر

حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري، حيث نمت بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وتجاوزت كذلك كامل مبيعات العام الماضي بأكمله، مما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 7.4 مليارات درهم عبر 3615 صفقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنمو 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 5.1 مليارات درهم عبر 3047 صفقة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات العقارات التجارية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري نمت بنسبة 13.8% متجاوزة قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال العام الماضي بأكمله، والذي بلغت فيه 6.5 مليارات درهم عبر 3883 صفقة.

ثقة الأعمال

ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية في دبي استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية.

كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية، والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة.

صفقات

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 5 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2502 صفقة، و2.4 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 1113 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 4.8 مليارات درهم عبر 2373 صفقة.

وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 112 مليون درهم عبر 129 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.4 مليار درهم عبر 571 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 971 مليون درهم عبر 542 صفقة.

توزع جغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1058 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 808 صفقات بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 28 صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 112 صفقة بقيمة 271 مليون درهم.

عقارات تجارية فاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة.

حيث سجل السوق صفقة بيع لعقار مكتبي في منطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم، ويمتد على مساحة 808 أمتار مربعة وهي تعتبر أغلى صفقة منذ بداية العام 2024.

كما بيع عقار مكتبي آخر في منطقة موتور سيتي بقيمة 24 مليون درهم ويمتد على مساحة 274 متراً مربعاً، إلى جانب صفقة في منطقة الخليج التجاري لمكتب بقيمة 23 مليون درهم يمتد على مساحة 1027 متراً مربعاً، كما سجلت منطقة البرشا هايتس صفقة بيع لمكتب بقيمة 16 مليون درهم يمتد على مساحة 1370 متراً مربعاً.