زخم عقارات دبي يتواصل بـ 14.4 مليار درهم تصرفات 5 أيام

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي 14.4 مليار درهم عبر 4446 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3229 مبايعة بقيمة 9.1 مليارات درهم، و763 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.33 مليارات درهم، و454 معاملة هبة بقيمة ملياري درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 283 مبايعة لأراضٍ، و2698 مبايعة لوحدات سكنية و248 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 189 رهناً لأراضٍ، و635 رهوناً لوحدات سكنية، و111 رهناً لمبانٍ.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 815 مليون درهم نتجت عن 183 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 383 صفقة بقيمة 453 مليون درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 87 صفقة بقيمة 418 مليون درهم، ورابعاً منطقة وادي الصفا 7 عبر 38 صفقة بقيمة 332 مليون درهم، وخامساً منطقة دبي مارينا عبر 156 صفقة بقيمة 317 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 205 ملايين درهم، كما بيعت شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بقيمة 130 مليون درهم، وبيعت أيضاً شقة أخرى على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 110 ملايين درهم، إلى جانب بيع فيلا في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 21 مليون درهم.