فائقو الثراء يشعلون التنافس على عقارات دبي

أكدت «بلومبرغ» أن فائقي الثراء يشعلون التنافس على عقارات دبي، مشيرة إلى تقرير نشرته شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، الذي تقدر فيه أن عدد المنازل الفاخرة التي بيعت في دبي في أول 9 أشهر من العام الجاري فاق أي مدينة أخرى، بما في ذلك نيويورك ولندن.

وذكرت «بلومبرغ» في تقريرها أن معاملات «الخريطة» تشكل الآن ما يقرب من 70 % من إجمالي الصفقات في الإمارة، حيث يتوافد مشترون من أوروبا وآسيا والأمريكتين لشراء منازل ثانية. وأضاف التقرير أن مبيعات المنازل الفاخرة التي تكلف عادة أكثر من 10 ملايين دولار ارتفعت بنسبة 145 % منذ عام 2019.

وضرب التقرير مثالاً على ذلك بالقول: «رفعت مزايدات فائقي الثراء الأسعار الاسترشادية للوحدات في مشروع «سولايا» العقاري الفاخر على الواجهة البحرية، إلى ما يزيد على 24 مليون دولار لشقق البنتهاوس، رغم أنه لم يتم بناؤه بعد، بحسب «بلومبرغ». وتقتصر المزايدة على الباحثين عن منازل من فئة الأثرياء جداً».

وأكدت شركة الوساطة العقارية «لا كابيتال» أن هناك عاملين مهمين في دبي، الأول هو أنه لا تزال عوائد الإيجارات مرتفعة، والثاني أنه لا تزال قيم المنازل أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في المدن العالمية الأخرى، وهذا يعني أن الأسعار في الإمارة تبلغ نحو ثلث أسعار نيويورك ولندن على أساس القدم المربعة.

ووفقاً لتيمور خان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل»، لا يزال المعروض من العقارات الفاخرة جداً أقل من الطلب. وبشكل عام، ارتفعت معاملات العقارات الفاخرة في الربع الثالث بنسبة 24 %، بحسب تقديرات «نايت فرانك». وهذا الازدهار يعزز المنافسة بين المطورين مع تزايد عدد الشركات التي تدخل السوق.

ويقول مهدي أمجد، مؤسس شركة «أمنيات» لتطوير الشقق الفاخرة جداً ومقرها دبي، إن شركته تعمل مع شبكة من 2000 وسيط عقاري في جميع أنحاء العالم لديهم اتصالات مباشرة مع المشترين الأثرياء جداً من طوكيو إلى لوس أنجلوس. وأشار إلى أن مشاهدة مخططات أغلى العقارات لا تتاح للمشتري إلا بعد التحقق من العميل واختياره مسبقاً.

وأكد التقرير أن دبي تلبي احتياجات أولئك الذين يبحثون عن الفخامة، فعلى سبيل المثال، سيضم مشروع «سولايا» 9 مبانٍ فاخرة جداً مع 234 منزلاً على شاطئ البحر. وسيحتوي كل بنتهاوس على ردهة خاصة، ومصعد مخصص، وشرفة كبيرة مجهزة بمسبح كبير.