12.6 ملياراً مبيعات قياسية لعقارات دبي في 3 أيام

واصل السوق العقاري في دبي زخمه القوي مع بداية شهر يونيو الجاري، حيث سجل مبيعات قياسية بلغت 12.6 مليار درهم خلال أول 3 أيام من الشهر جرت عبر 3130 صفقة.

وتصدرت منطقة البزنس بارك المبيعات خلال الفترة المذكورة بقيمة 2.2 مليار درهم، تلتها منطقة نخلة ديرة بـ 1.09 مليار درهم، ثم مجمع دبي للاستثمار 2 بقيمة 899 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة بقيمة 505 ملايين درهم، وجاءت خامساً منطقة اليلايس 1 بقيمة 469 مليون درهم.

وفي المقابل، بلغت قيمة الرهون العقارية 2.5 مليار درهم نتجت عن 1178 صفقة، فيما بلغت قيمة الهبات 667 نتجت عن 183 صفقة. وبلغت قيمة التصرفات العقارية خلال أول 3 أيام من الشهر الجاري نحو 15.7 مليار درهم نتجت عن 4491 صفقة.