19.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 19.7 مليار درهم الأسبوع الماضي، نتجت عن 5838 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4637 مبايعة بقيمة 15.1 مليار درهم، و986 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.5 مليارات درهم، كما سجل 155 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 317 مبايعة لأراضٍ، و4038 مبايعة لوحدات سكنية و282 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 198 رهناً لأراضٍ، و789 رهناً لوحدات سكنية، و136 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.9 مليارات درهم نتجت عن 1474 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 7.2 مليارات درهم نتجت عن 3163 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ1.5 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة برج خليفة بـ1.2 مليار درهم، وثالثاً منطقة زعبيل الثانية بـ719 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة بـ661 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ542 مليون درهم. وشهد السوق بيع قطعة أرض سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 690 مليون درهم.

كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الأولى بقيمة 203 ملايين درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي»، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 57 مليون درهم ضمن مشروع «إنارة باي أمنيات».