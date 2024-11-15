3.46 مليارات درهم التصرفات العقارية في دبي خلال يوم

سجل السوق العقاري في دبي، أمس، صفقتين لبيع شقتين سكنيتين فاخرتين قيد الإنشاء بقيمة 240 مليون درهم، حيث بيعت الشقة الأولى بقيمة 130 مليون درهم في نخلة جميرا، ويمتد العقار الذي لا يزال قيد الإنشاء ويتكون من 5 غرف نوم، على 26.5 ألف قدم مربعة أي ما يعادل، 4903 دراهم للقدم المربعة الواحدة.

أما الصفقة الثانية فكانت في منطقة الخليج التجاري، وهي لشقة سكنية على الخارطة بلغت قيمتها 110 ملايين درهم، ضمن مشروع بوغاتي ريزيدينسيس الذي تطوره شركة بن غاطي العقارية.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.46 مليارات درهم عبر 884 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 66 مبايعة لأراضٍ، و484 مبايعة لوحدات سكنية و60 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت الخليج التجاري مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ 177 مليون درهم عبر 29 صفقة، تليها منطقة ليوان 2 بقيمة 143 مليون درهم نتجت عن صفقة واحدة. وسجلت الرهون 1 مليار درهم عبر 190 معاملة، منها 51 رهن لأرضٍ، و172 رهناً لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 84 هبة بقيمة 362 مليون درهم.



