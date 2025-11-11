25 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2025

شهد سوق السلع والخدمات في الإمارات نشاطاً واضحاً، مع تسجيل 25 ألف علامة تجارية جديدة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات، وثقة المزودين والمنتجين في السوق.

ووفق بيانات العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، سجلت الوزارة نحو 20 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول، بنمو 129 %، مقارنة بما تم تسجيله من علامات جديدة خلال النصف الأول من 2024.

وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية، بينما سجلت الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر، حوالي 5 آلاف علامة تجارية جديدة.

وتنوعت العلامات الجديدة لتشمل شركات التطوير العقاري والصناعات الغذائية، وعلامات قطاع الشركات التجارية ومراكز التسوق، والعلامات الخاصة بشركات الاستثمار والمؤسسات العاملة في أنشطة التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار.

وضمت نشرة العلامات أيضاً علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية، تقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى قطاع المطاعم.

فيما شملت النشرة تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى، مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة، وعلامات الشركات العاملة بأنشطة التدوير، إلى جانب بعض علامات المؤسسات الحكومية الخدمية.