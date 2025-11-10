قفزة لسوق العقارات التجارية بدبي في الربع الثالث

واصل قطاع العقارات التجارية في دبي زخمه القوي في الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المبيعات 30.38 مليار درهم، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لـ«تقرير سوق الربع الثالث 2025» الذي نشرته مؤخراً شركة سي. آر. سي العقارية.

وبرز سوق المكاتب في المدينة بشكل خاص كقوة دافعة رئيسية للنمو، حيث أظهر أحجام معاملات قوية وقيماً متزايدة في مختلف المناطق.

وحسب التقرير، فقد دفع الإيجارات والقيم الرأسمالية للارتفاع في المناطق الحرة الرئيسية، انخفاض الشواغر إلى مستويات تاريخية في الفئة المتميزة، ما تسبب في اهتمام غير مسبوق من المستثمرين بالمكاتب التجارية الجاهزة والشاغرة.

وبلغ إجمالي مبيعات المكاتب في الربع الثالث 3.1 مليارات درهم عبر بيع 1,153 وحدة، ما يعكس زيادة بنسبة 18% عن الربع السابق ونمواً ملحوظاً بنسبة 93% على أساس سنوي.

وكشف التقرير نمواً ملحوظاً في الحجم أيضاً، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 19% على أساس ربع سنوي و45% على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين القوية والطلب المستمر من الشركات التي تبحث عن مواقع متميزة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري بـ328 معاملة مكتبية، تليها أبراج بحيرات الجميرا بـ277 صفقة. سجلت ماجان وقرية الجميرا الدائرية (JVC) 112 و110 معاملات على التوالي، بينما أكملت برشا هايتس (تيكوم) المراكز الخمسة الأولى بـ71 صفقة.

وشهد البيع على الخارطة نشاطاً مستداماً، حيث بلغت قيمة إجمالي المعاملات 2.4 مليار درهم إماراتي (650 مليون دولار) عبر 1,101 صفقة في الربع الثالث.

من هذا المبلغ، شكلت مشاريع المكاتب والتجزئة 1.86 مليار درهم من خلال 640 معاملة، ما يوضح الاستيعاب الصحي وثقة المستثمرين في التوسع التجاري المستمر في دبي.

كما ارتفع متوسط أسعار البيع للمكاتب الثانوية إلى 1,685 درهماً للقدم المربعة في الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي ووصل إلى أعلى المستويات التي شهدها السوق منذ أكثر من عقد.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يشهد سوق المكاتب في دبي مزيداً من النمو، حيث يتوقع توفير نحو 680,000 متر مربع من الإمدادات الجديدة بحلول 2027.

ومن المقرر أن تستفيد مناطق رئيسية مثل الخليج التجاري وموتور سيتي من هذا التوسع المخطط، والذي يعد بتلبية الطلب المتزايد في المناطق ذات المعاملات العالية.

كما شهد سوق العقارات التجارية لقطاع التجزئة في دبي انتعاشاً قوياً في الربع الثالث من 2025، حيث وصل إجمالي قيمة المعاملات إلى 1.15 مليار درهم إماراتي عبر 437 صفقة. يمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 95% على أساس ربع سنوي وارتفاعاً بنسبة 55% على أساس سنوي.

وعكست المعاملات هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 88% على أساس ربع سنوي و37% على أساس سنوي، مسجلة أقوى أداء فصلي منذ عام 2022. يأتي هذا الانتعاش لعكس تجدد الثقة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، مدفوعاً بتحسن معنويات السوق في النصف الثاني من العام.

قدم نشاط المشترين عبر القطاع التجاري صورة دقيقة، حيث ارتفعت إجمالي الطلبات (Leads) بنسبة 47% على أساس سنوي، ما يشير إلى اهتمام دائم بالعقارات التجارية في دبي، حتى مع انخفاض الطلبات على أساس ربع سنوي بنسبة 18%، وهو تعديل طبيعي بعد نصف عام أول مزدحم بشكل خاص.

يستمر قطاع المكاتب في قيادة السوق، مدفوعاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وعمليات نقل الشركات، والمستخدمين النهائيين الذين يسعون إلى التملك بدلاً من الاستئجار.

في حين أظهرت الطلبات الفصلية اعتدالاً طفيفاً، فإن النمو على أساس سنوي يؤكد مرونة سوق العقارات التجارية في دبي وجاذبية المدينة المستمرة كوجهة أعمال عالمية.