«فاينانشال تايمز»: دبي ضمن أبرز 6 وجهات عقارية عالمياً

صنف تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» دبي ضمن الوجهات العقارية الست الرئيسة حول العالم، وذلك إلى جانب لندن وباريس ومدريد ونيويورك وميامي.

وشدد التقرير على أن تحول دبي من قرية صيد في ستينيات القرن الماضي، إلى ساحة أعمال عالمية، يمثل درساً في ما يمكن أن يحققه الطموح.

وفي عالم تتزايد فيه حركة الثروة، تعتبر دبي الرابح بلا منازع، كما يؤكد جيريمي سافوري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سافوري آند بارتنرز».

ويشهد سوق العقارات الفاخرة ازدهاراً متواصلاً، حيث تظهر أرقام «سافيلز»، أن المعاملات في السوق التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم (نحو مليوني جنيه إسترليني)، شهدت ارتفاعاً بمقدار عشرة أضعاف، خلال السنوات الأربع الماضية.