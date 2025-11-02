فنادق دبي الخمس نجوم تقود النمو القوي لقطاع الضيافة

تقود الفنادق الفاخرة في دبي الأداء القوي لقطاع الضيافة في المدينة خلال عام 2025، حيث تعد المنشآت ذات الخمس نجوم المحرك الرئيسي للزيادة في كل من معدلات الإشغال والإيرادات، وفقاً لبيانات جديدة أصدرتها شركة الاستشارات العقارية «كافنديش ماكسويل»، بحسب موقع «كونكتينج ترافل».

وبين شهري يناير وأغسطس ارتفع إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في الإمارة، ليصل إلى 152300 غرفة موزعة على 818 منشأة، ويستحوذ قطاع الفنادق الفاخرة على الجزء الأكبر من هذا المعروض، وقد تصدرت الفنادق الخمس نجوم القائمة بـ 54100 غرفة، تليها فئة الأربع نجوم بـ 43400 غرفة، ويمثل هذان القطاعان معاً نحو ثلثي إجمالي المخزون الفندقي في دبي.

ووصل متوسط الإشغال عبر جميع الفئات إلى 78.5%، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية على أساس سنوي، وسجل قطاع الخمس نجوم أكبر نمو في الإشغال بنسبة 4.1 %، يليه الشقق الفندقية الفاخرة والمتفوقة بنسبة 3.8 %، والشقق العادية بنسبة 2.5 %، كما ارتفع متوسط السعر اليومي على مستوى المدينة بنسبة 4.6 %، ليصل إلى 526 درهماً.

وظلت أوروبا الغربية السوق المصدر الأكبر، حيث أسهمت بنسبة 21 % من إجمالي الوافدين، وسجلت نمواً سنوياً بنسبة 12 %، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17 % من الزوار (بزيادة 16 % تقريباً)، بينما شكلت رابطة الدول المستقلة وشرق أوروبا 14.5 %، كما ارتفعت أعداد الوافدين من الأمريكتين (7 %) وأسترالاسيا (2 %) بنسبة 11.1 % و 12.4% على التوالي.