554.3 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 10 أشهر

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي، وسجلت المبيعات نمواً 27.4% على أساس سنوي أول 10 أشهر، متجاوزة بذلك مجمل مبيعات عام 2024 بأكمله.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن نمو مبيعات عقارات دبي إلى 554.3 مليار درهم عبر 177.029 صفقة أول 10 أشهر مسجلة نمواً قوياً من حيث القيمة بنسبة 27.4% نتجت عن 151.014 صفقة.

كما نجحت عقارات دبي في تسجيل رقم تاريخي جديد، حيث تجاوزت مبيعاتها خلال أول 10 أشهر إجمالي مبيعات العام 2024 القياسية بأكملها بنسبة 6.1%.

حيث بلغت مبيعات العام الماضي 522.2 مليار درهم وكانت أعلى ذروة سنوية مسجلة في تاريخ السوق، وبالفعل تمكن السوق من تجاوز هذا الرقم القياسي، ونحن اليوم على موعد جديد مع نتائج استثنائية خلال مجمل عام 2025.

واقتربت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي من مستويات 750 مليار درهم خلال أول 10 أشهر وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال الفترة المذكورة، وهي تقترب من تجاوز الرقم القياسي المسجل خلال مجمل 2024 عند 760 مليار درهم.

وبلغت التصرفات العقارية خلال أول 10 أشهر 748.6 مليار درهم، نتجت عن نحو 220.696 تصرفاً، بزيادة 20.3% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 622 مليار درهم عبر 187.789 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 554.3 مليار درهم مبيعات نتجت عن 177.029 صفقة، و148.1 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 35.554 صفقة، و46.2 مليار درهم هبات مع 8.113 صفقات.

وتصدرت الخليج التجاري في صدارة المناطق الجغرافية في دبي من حيث قيمة المبيعات خلال أول 10 أشهر بواقع 32.5 مليار درهم، وحلت ثانياً منطقة اليلايس 1 بقيمة 20.3 مليار درهم.

، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 20.2 مليار درهم، ورابعاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثانية بقيمة 18.4 مليار درهم، وخامساً منطقة معيصم الثانية بقيمة 18.3 مليار درهم.

وسجل شهر أكتوبر الماضي مبيعات قياسية بلغت 58.6 مليار درهم نتجت عن 19.760 صفقة، فيما سجلت الرهون قيمة بلغت 15.9 مليار درهم نتجت عن 3999 صفقة، أما الهبات فقد بلغت 6.4 مليارات درهم نتجت عن 1061 صفقة.

وتعتبر المبيعات المسجلة خلال أكتوبر 2025 ثاني أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق بعد مبيعات أكتوبر 2024 القياسية عند 61.5 مليار درهم.

