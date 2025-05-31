271.7 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 5 أشهر

واصل السوق العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع العام 2025، مسجلاً نمواً قياسياً في المبيعات بلغ 45.4 % خلال أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام أفضل انطلاقة للسوق خلال أول 5 أشهر من السنة، بالمقابل، سجل شهر مايو 2025 أعلى قيمة له على الإطلاق وأعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وتعكس الانطلاقة الاستثنائية للسوق العقاري بدبي مدى قوة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ومدى جاذبية المنتج العقاري في الإمارة إقليمياً وعالمياً، ويبدو أن القطاع العقاري في دبي يتجه نحو تحقيق رقم مبيعات قياسي جديد خلال عام 2025 كاملاً، ليحطم الأرقام التاريخية المسجلة خلال 2024 و2023.

وتفصيلاً، سجلت مبيعات عقارات دبي 271.7 مليار درهم عبر 81.910 صفقات خلال أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2024 البالغة 186.8 مليار درهم نتجت عن 65.886 صفقة.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي 360 مليار درهم عبر 102.619 صفقة خلال أول 5 أشهر، وهي أعلى قيمة للتصرفات على الإطلاق خلال هذه الفترة.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 271.7 مليار درهم مبيعات نتجت عن 81.910 صفقات، و70.5 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 16.848 صفقة، و17.7 مليار درهم هبات نتجت عن 3.861 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ14.4 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بـ13.6 مليار درهم، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ12.5 مليار درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بـ12.4 مليار درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار بـ10 مليارات درهم.

وارتفعت مبيعات شهر مايو بنسبة قياسية عند 46.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 66.9 مليار درهم نتجت عن 18.654 صفقة مقابل 45.79 مليار درهم موزعة على 17.528 صفقة في الشهر نفسه من 2024.

وتعتبر المبيعات المسجلة خلال مايو الجاري هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وأعلى قيمة شهرية لعقارات دبي تاريخياً.

وبحسب البيانات فإن مبيعات العقارات بالإمارة تخطت في مايو 2025 الرقم القياسي السابق لشهر واحد، والمسجل في أبريل 2025 عند 62.1، وبذلك يتراجع شهر أكتوبر 2024 إلى المرتبة الثالثة عند 61.4 مليار درهم.

360

مليار درهم إجمالي التصرفات عبر 102619 صفقة

70.5

ملياراً رهوناً عبر 16848 صفقة

81.910

صفقات مبيعات عقارية من يناير حتى نهاية مايو