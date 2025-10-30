يضم 212 وحدة.. «نخيل» تكشف عن «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في نخلة جبل علي

ويقع المشروع السكني الجديد على جذع «نخلة جبل علي»، وتحديداً بين السعفتين M وN، ليقدم مفهوماً راقياً للحياة المجتمعية في واحدة من أشهر وجهات دبي.

وبذلك توسع «نخيل» محفظة عروضها السكنية الراقية في مشروع «نخلة جبل علي» متخطية الفلل الشاطئية على السعفات إلى قلب الجزيرة.

ويضم «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» 212 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ متوسطة الارتفاع بإطلالات بانورامية على البحر وأفق دبي.

وتتنوع وحدات المشروع بين الشقق السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، وشقق بنتهاوس مميزة مع مسابح خاصة.

ويهدف «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» إلى تمكين قاطنيه من عيش نمط حياة المنتجعات في حياتهم اليومية، وذلك من خلال إنشاء حي مركزي متكامل يشمل الوحدات السكنية، ومراكز العافية والتعلم، ومتاجر البيع بالتجزئة، وأماكن العبادة ضمن مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

ويعد نموذج المجمعات السكنية العائلية إضافة جديدة إلى مجموعة فللنا الشاطئية في «نخلة جبل علي»، مما يثري التنوع السكني للجزيرة، ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وترابطاً. علاوة على ذلك، يمثل هذا المشروع خطوة جديدة نحو إنشاء وجهات عصرية هادئة تجسّد روح دبي».

ويأتي الكشف عن «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» بعد إطلاق فلل «بيتش كوليكشن» و«كورال كوليكشن» في «نخلة جبل علي»، والتي تم تطويرها بالتعاون مع نخبة من المصممين المعماريين العالميين.

ويوفر «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» مفهوماً أكثر ترابطاً وسهولةً في الوصول لتجربة المعيشة في الجزيرة، حيث يمزج بين التفاصيل المعمارية الأنيقة، والبيئة المجتمعية الداعمة، ومزايا المنتجع الشاملة ضمن وجهة سكنية متكاملة.

وإلى جانب البنية التحتية النابضة في الجزيرة، سيضم مشروع «نخلة جبل علي» أيضاً مركزاً تجارياً على مساحة 9,000 متر مربع، إضافة إلى مسجد من تصميم «سكيدموري أوينغس وميريل»، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 1000 مصلٍ.

يحمل هذا المسجد طابع العمارة الإسلامية بلمسات عصرية، ويتميز بزخارف منحوتة تجذب الأبصار للاستمتاع بجماليتها، مما يوفر مساحة هادئة للتأمل في قلب الجزيرة.

ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على مسافة 13.4 كيلومتراً، ويضم سبع جزر مترابطة تشمل 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً.

ويُرسي هذا المشروع معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

ومع كل هذه الميزات، يجسد المشروع طموح دبي المستمر لإرساء معايير جديدة للتنمية الحضرية.