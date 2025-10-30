يضم 212 وحدة.. «نخيل» تكشف عن «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في نخلة جبل علي

ويقع المشروع السكني الجديد على جذع «نخلة جبل علي»، وتحديداً بين السعفتين M وN، ليقدم مفهوماً راقياً للحياة المجتمعية في واحدة من أشهر وجهات دبي.
وبذلك توسع «نخيل» محفظة عروضها السكنية الراقية في مشروع «نخلة جبل علي» متخطية الفلل الشاطئية على السعفات إلى قلب الجزيرة.
وتتنوع وحدات المشروع بين الشقق السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، وشقق بنتهاوس مميزة مع مسابح خاصة.
ويهدف «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» إلى تمكين قاطنيه من عيش نمط حياة المنتجعات في حياتهم اليومية، وذلك من خلال إنشاء حي مركزي متكامل يشمل الوحدات السكنية، ومراكز العافية والتعلم، ومتاجر البيع بالتجزئة، وأماكن العبادة ضمن مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.
ويعد نموذج المجمعات السكنية العائلية إضافة جديدة إلى مجموعة فللنا الشاطئية في «نخلة جبل علي»، مما يثري التنوع السكني للجزيرة، ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وترابطاً. علاوة على ذلك، يمثل هذا المشروع خطوة جديدة نحو إنشاء وجهات عصرية هادئة تجسّد روح دبي».
ويوفر «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» مفهوماً أكثر ترابطاً وسهولةً في الوصول لتجربة المعيشة في الجزيرة، حيث يمزج بين التفاصيل المعمارية الأنيقة، والبيئة المجتمعية الداعمة، ومزايا المنتجع الشاملة ضمن وجهة سكنية متكاملة.
يحمل هذا المسجد طابع العمارة الإسلامية بلمسات عصرية، ويتميز بزخارف منحوتة تجذب الأبصار للاستمتاع بجماليتها، مما يوفر مساحة هادئة للتأمل في قلب الجزيرة.
ويُرسي هذا المشروع معياراً جديداً للنمو والتطور في منطقة جبل علي بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» وأجندة دبي الاقتصادية (D33).
كما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة النابضة بالحياة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل.
ومع كل هذه الميزات، يجسد المشروع طموح دبي المستمر لإرساء معايير جديدة للتنمية الحضرية.