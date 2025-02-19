بيع فيلا في نخلة جبل علي مقابل 20 مليون درهم

أعلنت «دبليو كابيتال» بيع فيلا في نخلة جبل علي مقابل 20.05 مليون درهم، وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نجحنا من جديد في تقديم خدمات الوساطة العقارية لبيع فيلا في نخلة جبل علي بقيمة فاقت 20 مليون درهم».

وأوضح الزرعوني أن مساحة الأرض المقامة عليها الفيلا تبلغ 7940 قدماً مربعة، فيما تبلغ مساحة البناء 7577 قدماً مربعة، وتحتوي على 5 غرف نوم.

ويمتد مشروع نخلة جبل علي على مساحة 13.4 كيلو متراً مربعاً، ويحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، ما يعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة.

ويشهد مشروع نخلة جبل علي طلباً قوياً منذ إطلاق المشروع في أكتوبر 2023، وخلال العام الماضي شهد تصرفات عقارية بلغت نحو 225 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة قاربت 6 مليارات درهم، لترتفع مبيعات المشروع منذ الإطلاق إلى 20 مليار درهم مبيعات أراضٍ، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكشف الزرعوني أن التنوع الكبير والطلب غير المسبوق في سوق دبي العقاري يسهل تحقيق مبيعات قياسية أسبوعياً وشهرياً وسنوياً، وعلى مدار 4 سنوات متواصلة، مضيفاً أن هذا التنوع كفيل بأن تستمر التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال سنوات قليلة مقبلة.

أكد الزرعوني أن سوق دبي لا تزال تحقق نمواً مستداماً تنافس به كبرى الأسواق، بل تفوقت عليها، وأصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى الكثير من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن سوق دبي أثبتت جودتها، وحققت مكاسب كبيرة لكل من راهن على الاستثمار بها، ولم تخيب ظن المستثمرين، وحققت للجميع عائدات جيدة، ورغم ذلك ما زالت هناك فرص جاذبة، ولكن يتطلب الأمر الإسراع في عمليات الشراء بعد دراسة السوق جيداً، والاستعانة بذوي الخبرة.