152.2 ألف غرفة فندقية في دبي ضمن 818 فندقاً بنهاية أغسطس

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إجمالي عدد الليالي الفندقية التي قضاها 12.54 مليون زائر في دبي وصل إلى 29 مليون ليلة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% في عدد الزوار، و4% في عدد الليالي.

وبحسب البيانات، بلغ حجم السعة الفندقية في الإمارة 152.2 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 818 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنهاية أغسطس، بنمو 1% في عدد الغرف الفندقية مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2024.

وبحسب البيانات استحوذت فنادق 5 نجوم على 36% من إجمالي عدد الغرف بـ54 ألف غرفة ضمن 169 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 194 فندقاً تضم 43.4 ألف غرفة فندقية، في حين وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 276 فندقاً تضم نحو 29.3 ألف غرفة فندقية، فيما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة 99 منشأة تضم 11.4 ألف شقة، بينما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة 80 منشأة تضم 14 ألف شقة.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 526 درهماً مقارنة بـ503 دراهم في الفترة ذاتها من 2024، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 413 مقابل 384 درهماً في 2024.

وخلال أول 8 أشهر من العام الجاري وصل معدل إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 78% مقارنة مع 76% خلال الفترة نفسها من العام 2024، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 82%، مقابل 81% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق من فئة 4 نجوم التي حققت متوسط إشغال 78%، ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 78%، ,حققت الفنادق من فئة 5 نجوم معدلات إشغال بلغت 77%.

وتصدرت أوروبا الغربية تصدرت الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، بحصة بلغت 21% من إجمالي عدد الزوار، أي ما يعادل 2.6 مليون زائر، تلتها منطقة مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بحصة 17% بما يعادل 2.1 مليون زائر، ثم منطقة جنوب آسيا 15% بنحو 2 مليون زائر، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 14% بعدد 1.8 مليون زائر.

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 11% بعدد 1.3 مليون زائر.

واستقبلت دبي 1.15 مليون زائر من دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا، ما يعادل 9% من إجمالي الزوار، في حين بلغت حصة الأمريكتين 7% بما يعادل 879 ألف زائر.