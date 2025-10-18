14.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14.5 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 5375 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4301 مبايعة بقيمة 10.8 مليارات درهم، و882 صفقة رهون عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، كما سجلت 192 معاملة هبة بقيمة 770 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 259 مبايعة لأراضٍ، و3679 مبايعة لوحدات سكنية، و363 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 204 رهون لأراضٍ، و363 رهناً لوحدات سكنية، و161 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.1 مليارات درهم نتجت عن 1556 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.6 مليارات درهم نتجت عن 2745 صفقة.

وحلت منطقة المركز التجاري في المركز الأول في قيمة المبايعات بـ728 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ505 ملايين درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ481 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ432 مليون درهم.

وشهد السوق بيع شقة سكنية على المخطط في جميرا باي بقيمة 200 مليون درهم ضمن مشروع «بولغاري لايتهاوس دبي»، كما تم بيع أرض تجارية في منطقة هورايزون بقيمة 149 مليون درهم، وشقة سكنية على الخارطة في جميرا الثانية بقيمة 70 مليون درهم ضمن «جميرا أسورا باي».