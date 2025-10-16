تقرير: سوق عقارات دبي يرسخ مكانته عالمياً

وذكر التقرير أن مبيعات العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 22.7% على أساس سنوي، وازدادت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 31% في الربع الثالث 2025، حيث تعكس هذه النتائج مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال العقارات، مدعومة بثقة المستثمرين والإقبال من المستخدمين النهائيين، وعدد السكان.

وعلى صعيد سوق العقارات السكنية، واصلت العقارات قيد الإنشاء ازدهارها لتشكل نحو 70 % من إجمالي المبيعات، بينما استمر النشاط القوي في سوق إعادة البيع في الأحياء الشهيرة، التي تتميز بقلة العروض ونمط الحياة الجذاب.

وشكلت الشقق 87% من إجمالي المعاملات، مع بيع 47705 وحدات بقيمة 91.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 26.4% عن العام الماضي.

واستمر الأداء القوي في قطاع العقارات الفاخرة، حيث سجل 1388 معاملة تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين درهم، ما يمثل ثاني أقوى ربع سنوي على الإطلاق.

وشملت المعاملات البارزة فيلا قيد الإنشاء بقيمة 350 مليون درهم في «جميرا أسورا باي»، وشقة بقيمة 173.6 مليون درهم في «أمان ريزيدنسز بجميرا».

وانعكس هذا الزخم في سوق العقارات التجارية، حيث سجلت 3418 معاملة بقيمة 30.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31% على أساس سنوي.